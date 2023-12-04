حكاية وطن.. كيف توسعت دوائر حركة السياسة الخارجية المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى؟

تناول أحد فصول كتاب "حكاية وطن"، الذي حصر إنجازات الدولة المصرية خلال 10 سنوات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسارات حركة السياسة الخارجية المصرية سواء عبر تنشيط الدوائر الرئيسة التقليدية بها، أو استحداث دوائر جديدة تتصل بظهور نوعية جديدة من المصالح وحدوث تحولات في موازين القوى الدولية.

وأبرز الكتاب الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، كيف تميزت مصر في حركة سياساتها الخارجية ضمن الدوائر العربية والإفريقية والآسيوية والمتوسطية وفق المعيار الجغرافي وتشابك المصالح التي تتصل بالأمن القومي المباشر وتمثل عمقًا استراتيجيًا للبلاد؛ حيث سلط الضوء على الآتي: