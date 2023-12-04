ثروة نتنياهو تثير الجدل فى الشارع الإسرائيلى.. فكم تبلغ؟

كشفت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن ثروة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الإسرائيلي والتي تبلغ 13 مليون دولار، وتمثل ثروته مبلغًا كبيرًا يعكس مسيرته السياسية التي استمرت لعقود من الزمن، ومبيعات الكتب المربحة، ومشاركته في الاستشارات.

اتهامات الفساد والتلاعب المالي تلاحق نتنياهو

وتابعت الشبكة الأمريكية، أن نتنياهو هو أحد الأسماء التي يتم الحديث عنها كثيرًا، والسبب هو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه أوقاتًا عصيبة، حيث تخوض بلاده حربًا مع حركة حماس وغضبًا دوليًا وشعبيًا متصاعدًا من ممارساته العدوانية في غزة وفشله في تحرير المحتجزين.

وأضافت أن عدة أطراف بدأوا في الاطلاع على حياة وأصول رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ إسرائيل. نقلاً عن Hot New Hip Hop الذي أبلغ عن بيانات من Celebrity Net Worth، يقدر صافي ثروته بحوالي 13 مليون دولار أمريكي (200 مليار روبية).

وأشارت إلى أن رحلة نتنياهو لجمع ثروة صافية ضخمة تنبع في المقام الأول من مسيرته السياسية الواسعة، بصفته رئيسًا للحكومة، يقال إن راتبه السنوي كزعيم للدولة يتراوح بين 170 ألف دولار أمريكي (2.6 مليار روبية) - 214.800 دولار أمريكي (3.3 مليار روبية)، بالإضافة إلى ذلك، أتاحت له فترة ولايته الوصول إلى العديد من المرافق، بما في ذلك الإقامة الرسمية ووسائل النقل، مما عزز وضعه المالي.

وأوضحت أنه بعيدًا عن دخله الرسمي، يكسب نتنياهو من التحدث أمام الجمهور، وهو ما يكسبه أجرًا كبيرًا، وتجتذب كتبه، بما في ذلك مذكراته، القراء على مستوى العالم وتزيد الإيرادات.

وأفادت بأنه بصرف النظر عن السياسة، لدى نتنياهو أيضًا شركة استشارات مؤسسية تعزز محفظته المالية، كما بدأ أيضًا في تقديم المشورة للشركات الخاصة وتقديم المشورة الاستراتيجية، ما أدى إلى دفع رسوم استشارية كبيرة، وبالرغم من حجم أعماله فإن ثروته مقترنة باتهامات بالفساد والتلاعب المالي.

وتابعت أن تراكم ثروة نتنياهو لم يمر دون تدقيق، ظهرت انتقادات بشأن تضارب المصالح المحتمل بين القرارات السياسية والمكاسب المالية، وتساءل بعض النقاد عما إذا كانت تصرفاته كرئيس للوزراء أفادت مصالح تجارية معينة، ما أدى إلى اتهامات باستغلال السلطة السياسية لتحقيق مكاسب مالية شخصية.

وأضافت أنه بالإضافة إلى ذلك، ألقت المعارك القانونية المستمرة ومزاعم الفساد بظلالها على شئون نتنياهو المالية. وقد ساهمت التحقيقات في الهدايا الواردة من المحسنين الأثرياء وادعاءات المعاملة التفضيلية في الأحكام التنظيمية في الجدل حول ثروته.