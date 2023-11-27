الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تحقيقات الفساد والسمعة الملوثة.. سر جديد وراء مجازر نتنياهو فى غزة

نتنياهو في غزة
نتنياهو في غزة

داخل مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، راقب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عملية إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس، بينما في الخارج، تجمعت عائلاتهم في ساحة تل أبيب حول بيني جانتس، منافسه الرئيسي على المنصب الأعلى، حيث تجنب نتنياهو وسائل الإعلام أو لقاء عائلات المحتجزين، بعدما فشلت خطته في أن تتحول مجازره في قطاع غزة لانتصار جديد له وتؤخر تحقيقات قضايا الفساد المتهم فيها، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية.

نتنياهو المنبوذ

وأفادت الوكالة الدولية بأنه أمام الكاميرا، طلب جانتس، قائد الجيش السابق وزعيم المعارضة الذي انضم إلى حكومة نتنياهو الحربية الشهر الماضي، بوضوح من طاقم التليفزيون تركه بمفرده مع العائلات، وأظهرت الصور التي نُشرت لاحقًا وهو يعانق أفرادًا من الحشد.

وتابعت أنه في مواجهة موجة ضخمة من الانتقادات بسبب فشله في منع صدمة عملية طوفان الأقصى واختراق الفصائل الفلسطينية للسياج الفاصل في قطاع غزة، تجنب نتنياهو إلى حد كبير الأضواء أثناء قيامه بحرب على جبهتين، واحدة ضد حماس والأخرى من أجل بقائه السياسي.

وأشارت إلى أن نتنياهو كان يدّعي دائمًا أنه "أمني صارم"، فقد تعهد بحماية اليهود في العالم، ولكن شهد الحادث الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل بالكامل.

txt

نتنياهو لبايدن: إسرائيل ستستأنف حملتها فى غزة بكل قوة بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة

وأوضحت أن الشعب الإسرائيلي يتجنب بعض وزراء حكومة نتنياهو، ويلومونهم على الفشل في منع عملية طوفان الأقصى والانجرار إلى حرب لا نهاية لها في قطاع غزة، ففي حوادث منفصلة، تعرض ثلاثة على الأقل من وزرائه للسخرية والإساءة عندما ظهروا علنًا، مما يسلط الضوء على حجم الغضب الشعبي إزاء الإخفاقات التي مهدت الطريق أمام حماس لتنفيذ الهجوم.

وتابعت أنه في نهاية الأسبوع، أصدر مكتب نتنياهو مقاطع فيديو تظهره في غرفة العمليات بوزارة الدفاع، حيث زار نتنياهو غلاف قطاع غزة أمس الأحد، وأصدر مكتبه بعد ذلك صورًا تظهره وهو يرتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص وهو يلتقي بجنود وقادة.

محاولة نتنياهو للتخلص من أزماته

وبحسب الوكالة الإخبارية الدولية، فإنه من المنتظر أن يستفيد نتنياهو من الحرب لتأخير محاكمته بتهمة الفساد المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، وتأجيل إجراء تحقيق حكومي متوقع في سبب ما حدث في عملية طوفان الأقصى تحت قيادته.

وأوضحت الوكالة أنه من خلال اجتماعه مع الجنرالات، ربما يأمل نتنياهو أيضًا في إنقاذ سمعته من خلال إدارته للحرب وإعادة المحتجزين، بينما يرفض تحمل المسئولية ويرفض سؤالًا في مؤتمر صحفي نادر يسأله عما إذا كان سيستقيل، لكن كاتب سيرته الذاتية، أنشيل فيفر، قال: "مهما تمكن نتنياهو من البقاء في السلطة، فإنه لن ينقذ سمعته".

وتابع: "إنه الآن ملوث بشكل لا رجعة فيه بسبب الفشل في منع ما حدث في 7 أكتوبر، وبسبب حرب غزة التي تسببت في فقدان إسرائيل كل الدعم الدولي، فضلًا عن فشله في استعادة المحتجزين لدى حماس".

txt

نتنياهو لبايدن: إسرائيل ستستأنف حملتها فى غزة بكل قوة بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة

نتنياهو المحتجزين غزة الفساد قضايا حماس

مواد متعلقة

تفاصيل جديدة عن المرحلة الثالثة للإفراج عن المحتجزين.. لماذا تدخل بوتين؟

وسائل إعلام إسرائيلية: حماس لا تزال قوية وجيش الاحتلال خسر الحرب

ندوب الحرب وبقايا حياة تحت الأنقاض.. ماذا يفعل سكان غزة خلال الهدنة؟

قنابل "مُحرمة" رفضتها أمريكا ضد داعش وقصف بها الاحتلال غزة.. فما قصتها؟

واشنطن بوست: حماس ستنهى مسيرة نتنياهو السياسية بأسوأ طريقة

بعد نجاح الصفقة.. ماذا سيحدث فى اليوم الخامس للهدنة فى غزة؟

فضيحة نتنياهو.. مفاجأة كبرى وراء موافقة إسرائيل على صفقة الهدنة وتبادل المحتجزين

بريطانيا تكمم أفواه المتظاهرين المؤيدين لغزة وتتهمهم بالكراهية

الأكثر قراءة

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

تشييع جثمان طارق عبدالعزيز عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا تعلن هويات الفلسطينيين الذين تعرضوا لإطلاق النار فى ولاية فيرمونت

"القاهرة الإخبارية": إقالة ضابطين فى جيش الاحتلال بسبب الانسحاب من غزة

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

عاجل.. رغم انعقاد الهدنة.. "القاهرة الإخبارية" تؤكد اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟