حياة نتنياهو مهددة بالموت وجهاز تنظيم الضربات يؤكد ذلك

أثارت الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اهتمام الرأي العام، وتسائل الجميع هل سيصمد قلبه بعد الضربة التي تعرض لها الاحتلال في أكتوبر الماضي، وأدت إلى تدهور حالته الصحية خاصًة بعد زرعه جهاز تنظيم ضربات القلب في جسده، حيث يعتبر خطوة حيوية للسيطرة على اضطرابات نبضاته.

ماهي وظيفة جهاز تنظيم ضربات القلب؟

تحاكي أجهزة تنظيم القلب وظيفة النظام الكهربائي الطبيعي للقلب، لا يعمل الجهاز الا عند الحاجة إليه حينما يستشعر تغيير في نظم القلب، سواء كان بطء أو زيادة في نبضات القلب، يبدأ في ارسال الاشارات الكهربائية لإعادة التنظيم، كما يوجد أجهزة أحدث تستشعر حركة الجسم، ومعدل التنفس، فتقوم بزيادة معدل النبض تلقائيًا عند قيام المريض بأنشطة غير اعتيادية.