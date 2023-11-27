الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فيديو

حياة نتنياهو مهددة بالموت وجهاز تنظيم الضربات يؤكد ذلك

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أثارت الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اهتمام الرأي العام، وتسائل الجميع هل سيصمد قلبه بعد الضربة التي تعرض لها الاحتلال في أكتوبر الماضي، وأدت إلى تدهور حالته الصحية خاصًة بعد زرعه جهاز  تنظيم ضربات القلب في جسده، حيث يعتبر خطوة حيوية للسيطرة على اضطرابات نبضاته.

ماهي وظيفة جهاز تنظيم ضربات القلب؟

تحاكي أجهزة تنظيم القلب وظيفة النظام الكهربائي الطبيعي للقلب، لا يعمل الجهاز الا عند الحاجة إليه حينما يستشعر تغيير في نظم القلب، سواء كان بطء أو زيادة في نبضات القلب، يبدأ في ارسال الاشارات الكهربائية لإعادة التنظيم، كما يوجد أجهزة أحدث تستشعر حركة الجسم، ومعدل التنفس، فتقوم بزيادة معدل النبض تلقائيًا عند قيام المريض بأنشطة غير اعتيادية.

بنيامين نتنياهو الاحتلال ضربات القلب اضطرابات الضربة النظام الكهربائي الطبيعي للقلب نبضات القلب

مواد متعلقة

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يدمر منازل خان يونس فوق رءوس ساكنيها (فيديو)

فى حضرة «التخلف المقيم»

مدير "إسعاف غزة": الاحتلال يرتكب مجازر بحق المدنيين والأطقم الطبية

وزير الدفاع الإسرائيلى: لسنا مهتمين بتوسيع نطاق الحرب ونتعامل مع واقع لم نعهده من قبل

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يعترض مسيرة قادمة من لبنان

جيش الاحتلال يعلن تكثيف ضرباته على قطاع غزة

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يعلن تكثيف ضرباته على قطاع غزة

الرقيب سيد رفعت: السادات قال لى «هنحارب».. ورديت عليه: «جاهزين يا فندم».. وفى ساعة العبور دمرنا كل نقاط العدو

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا تعلن هويات الفلسطينيين الذين تعرضوا لإطلاق النار فى ولاية فيرمونت

عاجل.. رغم انعقاد الهدنة.. "القاهرة الإخبارية" تؤكد اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون وبلدة عقربا ويعتقل فلسطينيا (فيديو)

حياة نتنياهو مهددة بالموت وجهاز تنظيم الضربات يؤكد ذلك

ياسر القاضى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى ساندنى فى قراراتى رغم الهجوم عليّ

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟