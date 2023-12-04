تفاصيل الحالة الصحية لـ"فاطمة" زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

حالة من الصدمة سيطرت على عائلة وأصدقاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، عقب الإعلان عن رحيله بعد توقف عضلة القلب، نتيجة تأثره بالحادث الذي وقع له مساء أمس الأحد، وكانت ترافقه حينها زوجته فاطمة والدة الفنانة ريهام عبد الغفور.

وعلمت "الدستور" من مصادرها أن فاطمة زوجة الراحل أشرف عبد الغفور في حالة صحية جيدة في الوقت الحالي، وأنها علّمت بخبر وفاة زوجها في الوقت الحالي بعدما فضلت العائلة عدم إخبارها حتي الاطمئنان علي حالتها الصحية، ما جعلها تتأثر ويسيطر الحزن عليها، ونتيجة الحادث تعرضت لكسور وإصابات طفيفة.

ونجت السيدة فاطمة والشهيرة بـ"شمعة" والدة الفنانة ريهام عبدالغفور من الموت بعد تعرضها لحادث سير أثناء مرافقة زوجها الفنان أشرف عبدالغفور في سيارته، والذي رحل متأثرًا بجراحه.

وشيعت جنازة الفنان القدير أشرف عبد الغفور، اليوم الإثنين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات مدينة السادس من أكتوبر، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، وحضر الجنازة وفد من نقابة المهن التمثيلية.

مكان عزاء الراحل أشرف عبد الغفور

ومن المقرر أن تتلقي أسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، عزاؤه، غدًا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب أداء صلاة المغرب.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورورد بلاغا أفاد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

الراحل أشرف عبد الغفور

وتوفى الفنان أشرف عبد العزيز، مساء أمس الأحد، إثر حادث سير أليم على طريق اسكندرية الصحراوي، وكانت زوجته فاطمة، برفقته بالسيارة أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى زايد التخصصي، وجرى محاولات إسعافهما وبمجرد دخول المستشفى لفظ أشرف عبدالغفور أنفاسه الأخيرة وتوفي عن عمر يناهز الـ81 عامًا.