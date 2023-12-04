موعد ومكان عزاء الراحل أشرف عبدالغفور

شيعت جنازة الفنان القدير أشرف عبدالغفور، اليوم الإثنين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، وحضر الجنازة وفد من نقابة المهن التمثيلية.

ومن المقرر أن تتلقي أسرة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور عزاءه، غدًا، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب أداء صلاة المغرب.

الراحل أشرف عبدالغفور

وتوفى الفنان أشرف عبدالغفور، مساء أمس الأحد، إثر حادث سير أليم على طريق إسكندرية الصحراوي، وكانت زوجته فاطمة برفقته بالسيارة أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى زايد التخصصي، وجرت محاولات إسعافهما، وبمجرد دخول المستشفى لفظ أشرف عبدالغفور أنفاسه الأخيرة وتوفي عن عمر يناهز الـ81 عامًا.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن هوية المتسبب في الحادث، الذي أدى لمصرع الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته في حادث تصادم سيارتيهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في أكتوبر.

وأشارت التحريات، التي أُجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إلى أن قائد السيارة الأخرى فنان تشكيلي وجرى التحفظ عليه بعدما تبين عدم إصابته، وستتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

واصطدمت سيارة الفنان التشكيلى بسيارة الفنان أشرف عبدالغفور من الخلف، مما أدى لاصطدامها بالرصيف وإصابة الفنان وزوجته بعدة إصابات، وتم نقلهما إلى المستشفى إلا أن الفنان أصيب بتوقف عضلة القلب أثناء محاولة إسعافه وأعلن الأطباء وفاته، بينما تبين إصابة زوجته بعدة إصابات.

وكانت زوجة أشرف عبدالغفور برفقة زوجها الراحل بالسيارة أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى زايد التخصصي، وجرت محاولات إسعافهما ولكن أشرف عبدالغفور توفي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور وجّه اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.