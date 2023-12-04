"اشتهر بأدواره التاريخية والدينية".. معلومات عن الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الاثنين، تقريرًا حول الفنان أشرف عبد الغفور الذي رحل عن عالمنا أمس إثر حادث سير.

معلومات عن الفنان أشرف عبد الغفور:

ولد في 22 يونيو 1942 في مدينة المحلة الكبرى.

حصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963.

شهد المسرح أولى خطواته الفنية والبداية عام 1962 من خلال مسرحية "جلفدان هانم".

اشتهر بأدواره التاريخية والدينية من خلال الدراما التلفزيونية.

من أعماله التلفزيونية: "محمد رسول الله، الإمام مالك، عظماء في التاريخ، هارون الرشيد".

من أعماله في السينما: "الشيطان، رجل في المصيدة، الشوارع الخلفية، لا شيء يهم، صوت الحب".

آخر أعماله المسرحية دور "جلوستر" في مسرحية "الملك لير" عام 2008 بطولة يحيى الفخراني.

شارك في عروض أوبريت "الليالي المحمدية"، وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى"، والأداء الصوتي لعدد من الكتب.

تولى منصب نقيب الممثلين عام 2012 حتى عام 2015.

توفي في 3 ديسمبر 2023 عن عمر ناهز 81 عامًا بعد تعرضه لحادث سير.