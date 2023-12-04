الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إعادة حلقة الفنان أشرف عبد الغفور ببرنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة"

اشرف عبد الغفور
اشرف عبد الغفور

بعد الرحيل المفاجئ للنجم الكبير الفنان أشرف عبد الغفور، يقوم برنامج "واحد من الناس" الذى يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثى، بإعادة إذاعة حلقة الفنان الكبير على شاشة الحياة في العاشرة مساء اليوم الإثنين.  

وكشف الفنان الكبير الراحل خلال الحلقة عن أسباب غيابه عن الشاشة وقلة أعماله السينمائية.. والعديد من الأسرار والكواليس خلال رحلة فنية تحمل 300 عمل فنى تقريبا، وأسباب امتناعه عن الظهور إعلاميًا،‎ وعن علاقته بزملائه فى الوسط الفنى، وسر علاقته القوية مع المسرح، وقلة أعماله السينمائية، ويكشف سر التطور الكبير فى أداء ابنته النجمة ريهام عبد الغفور.

كما يكشف عن الذي أطلق عليه لقب ملك الأدوار الجادة.. وعن مشاركته بمسلسلين الأجهر ورشيد مؤخرا وأسباب غياب البطولة المطلقة، كما يتحدث عن زواجه وحياته الخاصة، ‎وأيضا بعد رحيل صديق عمره نور الشريف.. يتحدث عن أقرب الفنانيين لقلبه.

كما يكشف عن رأيه فى عودة الدراما الدينية والتاريخية هذا العام، خاصة وهو يمتلك ما يقرب من 100 عمل ديني وتاريخى، ويتحدث عن أداء النجم خالد النبوى بمسلسل رسالة الأمام.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الاثنين  على شاشة الحياة. 

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور 

وكان الفنان أشرف عبد الغفور قد توفي، مساء أمس الأحد، إثر حادث سير أليم على طريق إسكندرية الصحراوي، وكانت زوجته فاطمة، برفقته بالسيارة أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى زايد التخصصي، وجرى محاولات إسعافهما وبمجرد دخوله المستشفى لفظ  أشرف عبدالغفور أنفاسه الأخيرة  وتوفي عن عمر يناهز الـ81 عامًا.

 

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

أشرف عبد الغفور الفنان الراحل اشرف عبد الغفور اخر حوار للفنان اشرف عبد الغفور برنامج ولحد من النا قناة الحياة

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