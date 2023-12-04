رئيس جامعة بنها يشهد بدء موسم زراعة القمح داخل المزارع

شهد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها يرافقه الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعددا من قيادات الجامعة إطلاق موسم زراعة محصول القمح بمزارع كلية الزراعة بمشتهر .

وشارك رئيس الجامعة ومرافقوه المزارعين في نثر بذور تقاوي القمح في الحقول إيذانا ببدء موسم زراعة القمح بالكلية، على مساحة 60 فدانا بأصناف عالية الإنتاجية هي جيزة 171 وذلك لسد العجز فى الفجوة الغذائية لدى مواطنى محافظة القليوبية.

الجامعة حريصة على على أن تؤدي دورها الخدمي والمجتمعي ودعم خطة الدولة فى توفير السلع الاستراتيجية

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص الجامعة على أن تؤدي دورها الخدمي والمجتمعي ودعم خطة الدولة فى توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وحل مشاكل الصناعة والزراعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم زراعة 60 فدانا من محصول القمح هذا العام بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل بوزارة الزراعة وذلك من خلال الإعتماد علي تقاوي منتخبة وراثيًا ومحسنة تقنيًا وعلميًا من أجل محصول وفير ملائم للمناخ المصري.

التوسع في زراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة داخل مزارع كلية الزراعة

وأضاف الدكتور السيد فوده أنه تم التوسع في زراعة عدد من المحاصيل الإستراتيجية الهامة داخل مزارع كلية الزراعة، ومنها محصول القمح وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي وأهالى القليوبية.

من جانبه قال الدكتور محمود الزعبلاوي، أن الكلية أخذت على عاتقها زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح منذ العام الماضى وكذلك تشجيع المزارعين على زراعة القمح من خلال تنظيم ندوات وقوافل زراعية بالقرى لحل مشاكل المزارعين.

واكد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية حرص وزارة الزراعة على التعاون مع كليات الزراعة بالجامعات المصرية بصفة عامة وكلية الزراعة بجامعة بنها بصفة خاصة لما تمتلكه من قدرات وخبرات بشرية فى مجال الإنتاج الزراعى

فى سياق متصل افتتح الدكتور ناصر الجيزاوى ومرافقوه مشروع "البحث فى آليات الاجهاد/التحمل الحرارى وتطوير طرق حديثة لمقاومة الإجهاد الحرارى فى الدجاج"

واستمع رئيس الجامعة إلى شرح من الدكتور محمود عراقى الباحث الرئيسى للمشروع وعميد كلية الزراعة السابق والذى يهدف إلى تأسيس وتطوير طرق تقييم لمستويات الإجهاد / التحمل الحراري على الصفات الإنتاجية والفسيولوجية والبيوكيميائية عند درجات الحرارة المنخفضة (21 درجة مئوية) و العالية (32 و36 و40 درجة مئوية) غير المميتة للدجاج، وقد استهدف المشروع اجراء تجارب على سلالات الدجاج التالية " سلالة بنها ، والفيومى ، واللوهمان البنى الخفيف"، علمًا بأن المشروع البحثى قائم على أساس تعاون علمى بين جامعة بنها وجامعة هوازونج الزراعية بجمهورية الصين الشعبية.

من ناحية أخرى وعلى هامش الجولة

التقى الدكتور ناصر الجيزاوى بالطلاب موجهًا لهم الدعوة والمشاركة بفعالية فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم لمنسوبيها للخروج والمشاركة فى الإنتخابات.