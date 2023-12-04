الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها يشهد بدء موسم زراعة القمح داخل المزارع

رئيس جامعة بنها يشهد
رئيس جامعة بنها يشهد بدء موسم زراعة القمح داخل المزارع

 شهد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها يرافقه الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعددا من قيادات الجامعة إطلاق موسم زراعة محصول القمح بمزارع كلية الزراعة بمشتهر .

 وشارك رئيس الجامعة ومرافقوه المزارعين في نثر بذور تقاوي القمح في الحقول إيذانا ببدء موسم زراعة القمح بالكلية، على مساحة 60 فدانا بأصناف عالية الإنتاجية هي جيزة 171 وذلك لسد العجز فى الفجوة الغذائية لدى مواطنى محافظة القليوبية.

الجامعة حريصة على على أن تؤدي دورها الخدمي والمجتمعي ودعم خطة الدولة فى توفير السلع الاستراتيجية

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص الجامعة على أن تؤدي دورها الخدمي والمجتمعي ودعم خطة الدولة فى توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وحل مشاكل الصناعة والزراعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم زراعة 60 فدانا من محصول القمح هذا العام بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل بوزارة الزراعة وذلك من خلال الإعتماد علي تقاوي منتخبة وراثيًا ومحسنة تقنيًا وعلميًا من أجل محصول وفير ملائم للمناخ المصري.

 التوسع في زراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة داخل مزارع كلية الزراعة

وأضاف الدكتور السيد فوده أنه تم التوسع في زراعة عدد من المحاصيل الإستراتيجية الهامة داخل مزارع كلية الزراعة، ومنها محصول القمح وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي وأهالى القليوبية.

من جانبه قال الدكتور محمود الزعبلاوي، أن الكلية أخذت على عاتقها زيادة  المساحة المنزرعة بمحصول القمح منذ العام الماضى وكذلك تشجيع المزارعين على زراعة القمح من خلال تنظيم ندوات وقوافل زراعية بالقرى لحل مشاكل المزارعين.

واكد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية حرص وزارة الزراعة على التعاون مع كليات الزراعة بالجامعات المصرية بصفة عامة وكلية الزراعة بجامعة بنها بصفة خاصة لما تمتلكه من قدرات وخبرات بشرية فى مجال الإنتاج الزراعى

فى سياق متصل افتتح الدكتور ناصر الجيزاوى ومرافقوه مشروع "البحث فى آليات الاجهاد/التحمل الحرارى وتطوير طرق حديثة لمقاومة الإجهاد الحرارى فى الدجاج"

 واستمع رئيس الجامعة إلى شرح من الدكتور محمود عراقى الباحث الرئيسى  للمشروع وعميد كلية الزراعة السابق والذى يهدف إلى تأسيس وتطوير طرق تقييم لمستويات الإجهاد / التحمل الحراري على الصفات الإنتاجية والفسيولوجية والبيوكيميائية عند درجات الحرارة المنخفضة (21 درجة مئوية)  و العالية (32 و36 و40 درجة مئوية) غير المميتة للدجاج، وقد  استهدف المشروع اجراء تجارب على سلالات الدجاج التالية " سلالة بنها  ، والفيومى  ، واللوهمان البنى الخفيف"، علمًا بأن المشروع البحثى قائم على أساس تعاون علمى بين جامعة بنها وجامعة هوازونج الزراعية بجمهورية الصين الشعبية.
من ناحية أخرى وعلى هامش الجولة

 التقى الدكتور ناصر الجيزاوى بالطلاب موجهًا لهم الدعوة والمشاركة بفعالية فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم لمنسوبيها للخروج والمشاركة فى الإنتخابات.

جامعة بنها محصول القمح نثر البذور كلية الزراعة موسم الزراعة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل طفلة والشروع فى قتل شقيقها بالقليوبية

الكشف على 711 مواطنًا خلال قوافل طبية لجامعة بنها بقرى القليوبية

تأييد حكم إعدام مبيض محارة قتل زوجته بسكين فى القليوبية

المشدد 7 سنوات عقوبة غفير بتهمة تجارة المخدرات بالقليوبية

"بنها" تحصد 16 ميدالية في بطولة البارالمبية للجامعات المصرية

جامعة بنها تنظم قوافل طبية مجانية بقريتي ميت السباع وجزيرة بلى

إقالة مدير مدرسة في كفر شكر من منصبه بسبب الإهمال

محافظ القليوبية: جاهزية 365 مقرًا انتخابيًا لاستقبال 3 ملايين ناخب

الأكثر قراءة

"مكنش قصدى".. اعترافات المتهم فى "حادث أشرف عبدالغفور"

اعترافات مثيرة لمجندين إسرائيليين تكشف سر استهداف المدنيين فى غزة

ثروة نتنياهو تثير الجدل فى الشارع الإسرائيلى.. فكم تبلغ؟

حبس الفنان المتسبب فى وفاة أشرف عبدالغفور 4 أيام

كروان مشاكل يصرخ: "هاتولي أمي وإنجي السبب"

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة