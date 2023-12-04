7 ديسمبر.. "الجازولية" تُحيي حفلًا غنائيًا بشبين الكوم لدعم السيسي

تحيي فرقة "الجازولية" للإنشاد الصوفي، حفلًا غنائيًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، وذلك يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر المقبل بشبين الكوم في المنوفية.

ومن المقرر أن تقدم فرقة "الجازولية" خلال الحفل، العديد القصائد الوطنية من تأليف الشيخ جابر الجازولي والشيخ سالم الجازولي، مثل: قصيدة "تحيا مصر"، و"مصر غالية"، و"الله معنا"، و"مهما تكوني ستنفرجي"، و"رايات النصر"وغيرها من القصائد الوطنية، التي لاقت قبولًا وصدي واسعًا من جانب الجمهور خلال الفترة الماضية.

ويعد هذا الحفل هو الاحتفال الأخير، الذي ستقدمه فرقة "الجازولية" ضمن جولاتها لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، بعدما قدمت عدة حفلات غنائية في أماكن متفرقة بمصر، وذلك خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين بمنطقة الحسين ومحافظتي طنطا والأقصر، كما أحيت الفرقة حفلًا غنائيًا بمؤتمر المشيخة العامة، وذلك يوم الجمعة ١ ديسمبر الماضي بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.



ومن جهته؛ أكد الدكتور سالم جابر الجازولي مؤسس الفرقة، أن تأييدهم للرئيس السيسي ودعمهم، يأتي من واقع ما تشهده مصر من تقدم في شتي المجالات، ولاستكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار والانجازات التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.

يذكر أن فرقة "الجازولية" أسسها العارف بالله الشيخ جابر حسين أحمد الجازولي في عام 1950، لإلقاء الضوء على الطريقة الجازولية والإنشاد في حضرات الذكر، واستطاعت الفرقة أن تحقق انتشارًا واسعًا للطريقة الجازولية في الخارج.