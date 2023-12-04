حكاية وطن.. تنفيذ حلم الارادة السياسية بتقديم مليون وحدة اسكان لمنخفضي الدخل

حققت مصر طفرة تنموية غير مسبوقة فى تاريخها، خلال التسع سنوات ماضية، وفق مخطط استيراتيجي قومي للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052، لاستيعاب الزيادة السكانية المطردة فى مساكن مخططة، لتوفير حياة كريمة للجميع، والقضاء على ظاهرة العشوائيات الخطرة، واستهدفت الدولة خلال مخططها توفير سكن ملائم لشرائح منخفضي الدخل وفق برنامج نفذه صندوق الاسكان الاجتماعي، والذي حقق حلم تقديم مليون وحدة اسكان اجتماعي مدعومة من الدولة بنحو 70% من قيمتها السوقية حتى العام الجاري.

وحظيت مشروعات الإسكان الاجتماعي خلال السنوات الماضية باهتمام كبير من الدولة المصرية، وذلك لدعم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، وتوفير المسكن الملائم لهم. ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وإنشاء الوحدات السكنية التي تناسب مختلف الطبقات والفئات.

والجدير بالذكر أن برنامج الإسكان الاجتماعي نجح في توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في مناطق المجتمعات العمرانية التي تقوم ببنائها الدولة، وتتراوح مساحتها من ٧٥ إلى ٩٠ مترا مربعا. كما تقدم هذه الوحدات بسعر التكلفة فقط بدعم مباشر يتراوح من 5 آلاف إلى ٢٥ ألف جنيه، ويستطيع المستفيد من هذه الوحدة سداد ثمنها على مدى زمني يصل إلى ٢٠ عامًا.

ويعد مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه مصر، الأكبر على مستوى العالم، وساهم بشكل كبير في حل الأزمة السكنية التي تعاني منها فئة محدودي الدخل، بنسبة تصل إلى ٦٠٪، وذلك وفقا للبنك العالمي لتوزيع عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة في مصر على مستوى المحافظات حتى عام ٢٠٢٢

الإسكان المتوسط والفاخر

بجانب مشروعات الإسكان الاجتماعي التي نفذتها الدولة، عمدت الدولة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى الاستثمارية، والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية لائقة بأسعار منافسة لمثيلاتها المقدمة من القطاع الخاص مع طرح ميزة السداد بنظام التمويل العقاري، وتنقسم تلك المشروعات إلى إسكان متوسط ​​وفاخر ومثالي.