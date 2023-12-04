الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشكاوى الحكومية" في الشرقية تستجيب لـ2011 شكوى خلال شهر نوفمبر الماضي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية، و الاستجابة لـ2011 شكوى خلال شهر نوفمبر الماضي. 

وأكد محافظ الشرقية أن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة التابعة لمجلس الوزراء تمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تُعلي من شأن المواطن، وتضعه على رأس الأولويات وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصري.

 تلقي 41 شكوى عبر الواتس آب

كما أشار محافظ الشرقية إلى أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة "صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن المحافظة تلقت41 شكوى خلال شهر نوفمبر الماضي من خلال المبادرة عن طريق رقم الواتس آب 01150606783 وتم الاستجابة لـ38 شكوى بمعدل إنجاز92%.

 طرق تلقي الشكاوى

من جانبه أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولًا بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء   https://www.shakwa.eg  أو الخط الساخن ( 16528 ) أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظامي Android & IOS، والبريد الإلكترونى لمنظومة شكاوى المحافظة [email protected].

كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط)، وفاكس ( 2369134 /055 ) أو من خلال الرسائل على "الفيسبوك": https://www.facebook.com/sharkiaportal.ar.

ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة ( 01270664666)، مشيرًا إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية تلقت وتعاملت مع (2119) شكوى واستغاثة خلال شهر نوفمبر الماضي، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى وتمت الاستجابة لـ 2011 شكوى بنسبة 95%، وفقًا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجارٍ استكمال مراجعة وفحص 108 شكاوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

نظومة الشكاوى الحكومية الحوكمة الرشيدة وزارة التنمية المحلية مدير البوابة الإلكترونية مجلس الوزراء

مواد متعلقة

ضبط 8 أطنان دقيق مجهول المصدر قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء بالشرقية

ضمن "حياة كريمة".. الكشف الطبي وصرف العلاج لـ 1451مواطنا بقرية العزازي بالشرقية

حزب مصر المستقبل ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (فيديو)

معيدة تطلب من الرئيس القادم الاهتمام بملف البحث العلمي

محافظ الشرقية يشدد على تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط لجان الانتخابات

"مصر الحديثة" بالشرقية ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس السيسى لفترة جديدة

محافظ الشرقية يصدر قرارًا بترقية 170 من أعضاء الهيئة التعليمية فى المحافظة

محافظ الشرقية يأمر بنقل سويقة أبوصيام بوسط مدينة أبو حماد

الأكثر قراءة

"مكنش قصدى".. اعترافات المتهم فى "حادث أشرف عبدالغفور"

اعترافات مثيرة لمجندين إسرائيليين تكشف سر استهداف المدنيين فى غزة

ثروة نتنياهو تثير الجدل فى الشارع الإسرائيلى.. فكم تبلغ؟

حبس الفنان المتسبب فى وفاة أشرف عبدالغفور 4 أيام

كروان مشاكل يصرخ: "هاتولي أمي وإنجي السبب"

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة