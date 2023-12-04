الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط 3 أشخاص محكوم عليهم بـ 112 سنة حبسا فى البحيرة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصلت وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية فقد تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة من تحقيق النتائج التالية:-

- ضبط سائق مركبة «توك توك» محكوم عليه فى 43 حكما مُستأنفا جزئيا بإجمالى مدة حبس 66 سنة و5 شهور و19 يوما وكفالات وغرامات مالية.

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الأمن العام يضبط هيروين وحشيش وميزان حساس فى حملات أمنية بـ 5 محافظات

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ضبط 270 قضية مخدرات خلال حملات الأمن العام بالمحافظات

- ضبط مقاول محكوم عليه فى 36 حكما مُستأنفا جزئيا، غرامة بإجمالى مدة حبس 32 سنة وكفالات وغرامات مالية.

- ضبط سائق مركبة «توك توك» محكوم عليه فى 21 حكما جزئيا بإجمالى مدة حبس 14 سنة و6 شهور وكفالات وغرامات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

البحيرة الداخلية وزارة الداخلية تنفيذ الأحكام القضائية قطاع الأمن العام

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