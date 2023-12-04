الداخلية تضبط 3 أشخاص محكوم عليهم بـ 112 سنة حبسا فى البحيرة

واصلت وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية فقد تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة من تحقيق النتائج التالية:-

- ضبط سائق مركبة «توك توك» محكوم عليه فى 43 حكما مُستأنفا جزئيا بإجمالى مدة حبس 66 سنة و5 شهور و19 يوما وكفالات وغرامات مالية.

- ضبط مقاول محكوم عليه فى 36 حكما مُستأنفا جزئيا، غرامة بإجمالى مدة حبس 32 سنة وكفالات وغرامات مالية.

- ضبط سائق مركبة «توك توك» محكوم عليه فى 21 حكما جزئيا بإجمالى مدة حبس 14 سنة و6 شهور وكفالات وغرامات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.