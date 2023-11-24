ضبط 270 قضية مخدرات خلال حملات الأمن العام بالمحافظات

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية مدير القطاع بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط 270 قضية مواد مخدرة بإجمالي 302 متهم ضُبط خلالها الآتي.

وتمكنت الحملات من ضبط التالي، ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 774،490 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 40،200 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 24،135 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 16،661 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 1،575 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 2،050 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1،030 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 985 جرام، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 10 جرام، و1094 قرص مخدر).و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية