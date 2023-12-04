الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف: إنفاق أكثر من 400 مليون جنيه فى خدمة القرآن الكريم فى عهد السيسى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استعرض الدكتور محمد مختار جمعة،وزير الأوقاف، جهود الوزارة في عام 2023م، موضحا أن العام شهد  أكثر من 52 ألف درس منهجي للأئمة والواعظات، و39870 درسًا ضمن برنامج المنبر الثابت، وتنفيذ 8348 مجلس إقراء وندوة علمية، و3248 مجلس إفتاء وندوة إفتائية، بالإضافة إلى تنفيذ 595 قافلة مركزية و719 أسبوعًا دعويًّا.

 

وأضاف خلال لقائه عددًا من الإعلاميين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم، أنه تم عقد 18 ألف ملتقى فكري خلال شهر رمضان 1444هـ، وتنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بــ23 ألف مسجد على مستوى الجمهورية، و5884 لقاءً بالبرنامج التثقيفي المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم، وإنفاق أكثر من 67 مليون جنيه في خدمة القرآن الكريم، وانعقاد أكثر من 219 ألف مقرأة خلال عام 2023م، وانعقاد أكثر من 102 ألف حلقة تحفيظ على مستوى الجمهورية وأكثر من 6000 حلقة تحفيظ عن بُعد و"صحح قراءتك" و"حصن طفلك" أحدث برامج الأوقاف في خدمة القرآن الكريم.


ونوه وزير الأوقاف لإنفاق أكثر من 400 مليون جنيه في خدمة القرآن الكريم في عهد الرئيس السيسي، وتنفيذ 385 دورة لأكثر من 46625 متدربًا من داخل مصر وخارجها، منها 4 دورات دولية، منها 3 دورات لأعضاء اتحاد إذاعات وتليفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي، ودورة لأئمة تنزانيا، 3 دورات في الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية بأكاديمية الأوقاف الدولية، 3 دورات عالية المستوى (قادة فكر) للأئمة ودورة (رائدات فكر) للواعظات، 131 دورة ضمن برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بالمديريات الإقليمية، 6 دورات في اللغة العربية بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف، 29 دورة بمركز التدريب الرئيسي بمسجد النور بالعباسية، 62 دورة في التوعية السكانية، 27 دورة تدريبية عن بُعد.
 

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

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