الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سكاي ألمانيا: سانشو أقرب للرحيل عن يونايتد وينتظر تطورات عملية بيع النادي

جادون سانشو
جادون سانشو

أفادت تقارير صحفية بتطورات مستقبل الإنجليزي جادون سانشو، جناح فريق مانشستر يونايتد، والذي بات قريبًا من الرحيل عن الفريق.

ويعيش سانشو فترة صعبة في مانشستر يونايتد بعدما دخل في أزمة مع إريك تين هاج، المدير الفني للفريق، وتبادلا التصريحات وهو ما تسبب في حرمانه من المشاركة مع الفريق وتوقيع عقوبات صارمة ضده وصلت إلى طرده من مجموعة محادثة "واتساب" الخاصة بالفريق وحرمانه من استخدام أي من وسائل التدريب الخاصة بالفريق الأول.

سانشو يميل للرحيل في الشتاء المقبل

ووفقًا لما ذكرته النسخة الألمانية لشبكة سكاي سبورتس، فإن سانشو ما زال يميل إلى الرحيل في الشتاء المقبل، ولكنه لم يحسم قراره بشكل نهائي ويرغب في الانتظار لمعرفة ماسيحدث داخل النادي، عملية البيع المحتملة ومصير تين هاج.

وينتهي عقد جادون سانشو مع فريق مانشستر يونايتد، بحلول 30 يونيو 2026، مع إمكانية تمديد العقد لعام إضافي، وشارك في 3 مباريات بقميص النادي الانجليزي منذ بداية الموسم وقبل بداية أزمته مع تين هاج.

وأشارت الشبكة إلى أنه لم يتم تحديد سعر الصفقة حتى الآن، وأن الخيار الأقرب هو عملية الإعارة مع وجود شرط للشراء في نهاية الإعارة.

وقالت سكاي إن اهتمام يوفنتوس بضم اللاعب ما زال قائمًا.

وبدأ جادون سانشو مسيرته ضمن شباب فريق واتفورد وانتقل لشباب مانشستر سيتي في 2015، ثم صعد لفريق تحت 18 عامًا في صيف عام 2016، ثم انضم لصفوف بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وقضى 4 سنوات مع الفريق قبل الانضمام لمانشستر يونايتد.

جادون سانشو مانشستر يونايتد سانشو الدورى الانجليزى يوفنتوس

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