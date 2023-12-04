حكاية وطن.. تطوير 342 منطقة عشوائية خطرة من 2014 حتى 2022

لم تكتف مصر بلالاستثمار فى البشر فحسب، بل استثمرت فى الحجر حيث شهدت البلاد تنمية عمرانية غير مسبوقة خلال التسع سنوات الماضية، حيث أجرت جراحة عاجلة للعشوائيات بكافة أنواعها، بدأتها بالقضاء على العشوائيات الخطرة، وهي الجراحة الأصعب فى عمران مصر، لكن الدولة تمكنت من القضاء عليها نهائيا، بحلول 2022 لـ 342 منطقة، بدأ تطويرها من العام 2014.

تطوير العشوائيات

شهدت الدولة المصرية على مدار السنوات التسع الماضية طفرة ونهضة عمرانية متكاملة، في ظل تطوير للمناطق العشوائية والبنية التحتية، ضمن خطط الدولة للتنمية العمرانية ومساعيها المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠. وكل ذلك يأتي في إطار توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

وفي إطار ذلك، فقد أفردت رؤية مصر ۲۰۳۰ محورًا كاملًا يتناول التنمية العمرانية، وخصصت فيه برنامجا مستقلًا لمكافحة ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة من خلال وضع إطار متكامل التنمية المناطق العشوائية وتوفير فرص العمل لسكانها، مع الوضع في الاعتبار تأهيل قدرات السكان الثقافية والاجتماعية والارتقاء بها، للتكيف مع المناطق المطورة والمحافظة عليها، بالإضافة إلى العمل على تعزيز تنفيذ قوانين منع ظهور العشوائيات مرة أخرى.

هذا بالإضافة إلى إصدار قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٧٩ لسنة ٢٠٢١ بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية ليحل محل صندوق تطوير المناطق العشوائية وليختص بتنفيذ مشروعات التطوير بالمناطق المستهدفة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية وكذلك التنسيق مع الجهات المختصة بوضع المخططات العمرانية لمناطق التطوير العمراني المستهدفة بما يتوافق مع أحكام القوانين المنظمة للبناء والقوانين ذات الصلة.

هذا، وقد حرصت الدولة على التنوع الجغرافي في إقامة المشروعات القومية حيث يتم تنفيذ المشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية، وعدم اقتصارها على المدن الكبرى، وكان لذلك بالغ الأثر في الحد من الهجرة

الداخلية.

- تطوير الأسواق العشوائية

عمدت الدولة إلى تطوير الأسواق بمختلف المحافظات لإيجاد أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية جاء ذلك أيضا ليؤكد اهتمام الدولة بالبعد الاقتصادي لأزمة العشوائيات، وسعيها الدائم لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

في هذا السياق، تولى صندوق التنمية الحضرية مهمة حصر مواقع الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية الموجودة بالتنسيق مع مختلف الجهات، ويعد مشروع تطوير الأسواق العشوائية من أهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات التسع الماضية، والذي يأتي استكمالًا المشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة.

وفي إطار ذلك قام صندوق التنمية الحضرية بإعداد الخريطة القومية للأسواق العشوائية، والتي تشمل حصر الأسواق العشوائية وتصنيفها، بهدف تحديد حجم الظاهرة وتوزيعها الجغرافي على مستوى المحافظات وذلك طبقا لأنواع الأسواق.

وتحدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الدولة اعتمدت في عمليات تطوير الأسواق على مبدأ المشاركة من خلال إجراء مقابلات مع التجار بالأسواق، وتحديد الطاقة الأشمل للسوق لتجنب الامتداد العشوائي بعد.

"إن الفخر قد بلغ بي مبلغه، ونحن نشهد اليوم معا تلك الإنجازات تتحقق، والحلم الكبير لوطننا قد بدأت

ملامحه تشكل واقعا ملموسًا على الأرض، وقد كانت هذه الإنجازات ممتدة جغرافيا ومتكاملة قطاعيا وبتخطيط محكم ومصنوعة بسواعد مصرية قوية وقادرة على إحالة الحلم لحقيقة وصناعة الأمل بالعمل، وقد ازداد فخري ونحن نشهد معا ملاحم البناء تمتد لكل ربوع الوطن". من خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج ١ يناير ٢٠١٣.