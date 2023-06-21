الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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إنجازات الدولة في مجال الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة (فيديو)

إنجازات الدولة في
إنجازات الدولة في مجال الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة

حققت الدولة المصرية، إنجازات عديدة خلال 9 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصًة فيما يتعلق بمجال العشوائيات والمناطق غير الآمنة، إذ نجحت الدولة في القضاء على العشوائيات وتطويرها والارتقاء بكافة الخدمات بها.

وجرى تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، إذ تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من محاربة العشوائيات بشكل شامل، وفي هذا الصدد تستعرض فضائية "إكسترا نيوز" إنجازات الدولة بالإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة:

_نجحت الدولة عام 2021 فى تطوير جميع المناطق غير الآمنة وعددها 357 منطقة. 

_إطلاق مشروع "سكن لكل مصريين" بمبادرة من رئيس الجمهورية. 

_إنشاء 500 ألف وحدة سكنية فى المدن الكبرى والمحافظات. 

_الانتهاء من تنفيذ 612 ألف وحدة سكنية فى عام 2022.

_الانتهاء من تسليم نحو 500 ألف وحدة سكنية. 

_تطوير 53 منطقة غي آمنة بتكلفة 315 مليار جنية. 

_تسليم أكثر من 420 ألف وحدة سكنية بين 700 ألف وحدة تم طرحها لمحدودى الدخل .

_استيعاب 30 مليون نسمة بالمدن الجددية فى 18 محافظة. 

 

9 سنوات من حكم الرئيس 500 الف وحدة الدولة المصرية المناطق غير الآمنة القضاء علي العشوائيات

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