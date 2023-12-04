الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 213 مخالفة لمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، تحرير 213 مخالفات للمحال التى لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الوزراء، باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

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الداخلية ترصد 208 مخالفات للمحلات بسبب ترشيد الكهرباء

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الداخلية تضبط 219 مخالفة للمحلات بسبب ترشيد الكهرباء

ونص القرار بمادته الأولى على «أن تلتزم جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربى بجميع المبانى والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالإغلاق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها».

استهلاك الكهرباء ترشيد استهلاك الكهرباء الداخلية قرار الإغلاق الجريدة الرسمية

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