الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات للمتهم بحيازة مواد مخدرة بسوهاج

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ح.ا.ا" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات  لاتهامه بالاتجار فى الحشيش وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز المنشاة.

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حبس عاطلين لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين بالسلام

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المنشاة،مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وجوهر الميثامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السري، وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المخدرات  وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها.

جنايات سوهاج السجن المشدد لحشيش مركز المنشأة مباحث مركز المنشاة

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