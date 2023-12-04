الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: وصول 250 شخصًا من حاملى الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" خبرا عاجلا يفيد بوصول نحو 250 شخصا من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح.

وفي سياق متصل، طلب جيش الاحتلال من المدنيين مغادرة مساحات واسعة من قطاع غزة، بما في ذلك عدد من الأحياء في الأجزاء الجنوبية من القطاع، بعد أن استأنف هجومه العسكري هناك.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، طلب جيش الاحتلال من الناس إخلاء عدة مناطق جنوب شرق خان يونس، وهي مدينة في جنوب غزة، حيث بحث الكثيرون عن مأوى في الأسابيع الأخيرة.

طلب جيش الاحتلال من الناس التحرك جنوبًا

وقال جيش الاحتلال، في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: "من أجل سلامتكم، ندعوكم للانتقال إلى مراكز إيواء النازحين المعروفة في أحياء الفخاري، الشابورة، الزهور، وتل السلطان، ليس من الواضح عدد الأشخاص في غزة الذين يمكنهم الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لأن الكهرباء والوصول إلى الإنترنت لا يمكن الاعتماد عليهما بسبب الحرب". 

القاهرة الإخبارية لجنسيات المزدوجة معبر رفح جيش الاحتلال المدنيين

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