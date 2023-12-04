الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات فى رام الله (فيديو)

الاحتلال
الاحتلال

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن هناك اقتحاما لمدينة البيرة، ومخيم قلنديا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهناك إصابة بالرصاص الحي لأحد المواطنين الذين يواجهون هذا الاقتحام.

وأضافت السلامين، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في رام الله، وهناك أيضًا العديد من الشهداء منذ بداية عام 2023، وارتكاب المزيد من الاغتيالات.

قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف

ولفتت مراسل القاهرة الإخبارية من رام الله، إلى أن قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من إعطاء العلاج اللازم للمواطنين، وهناك المزيد من الإصابات بالرصاص الحي والرصاص المطاطي، واستنشاق الغاز المسيل للدموع.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، سمحت فيها بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

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