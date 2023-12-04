الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

حكاية تعلم آسر ياسين لعبة قتالية بسبب "شماريخ" فى معكم منى الشاذلى.. الخميس

جريدة الدستور

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة جديدة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي يذاع مساء الخميس القادم على قناة "ON"، المخرج عمرو سلامة، والمنتج أحمد فهمي والفنان آسر ياسين والفنانة أمينة خليل، أبطال فيلم شماريخ.

معكم منى الشاذلي

يتحدث عمرو سلامة عن فكرة الفيلم التي كانت تراوده منذ أكثر من 15 عامًا، ويوضح أن: "اسم الفيلم اتغير أكثر من مرة، كان الأول ألعاب نارية ثم اقترح آسر ياسين اسم شماريخ".

ويضيف عمرو سلامة أن هناك تحديات كثيرة في الفيلم من ضمنها اختيار "اللوكيشن"، وقال: "كان عندنا تحدي إن احنا نوصل لأماكن مختلفة غير الأماكن المهجورة اللى أصبحت تقليدية".

كما يتحدث آسر ياسين عن دوره في الفيلم ويقول: بكون مبسوط لما أدخل عمل واتعلم حاجة جديدة.. وفي الفيلم ده اتعلمت نوع من الرياضات القتالية كان نفسي أتعلمه من زمان.. وعمر استعان بمصمم فنون قتالية كوري أمريكي عشان تطلع المشاهد مظبوطة جدًا".

عن الفنان الراحل مصطفى درويش، يقول متأثرًا: "العلاقة ما بينا تعدت علاقة الشغل.. كنا أصدقاء وهو فعلا من أجدع الناس اللي ممكن الواحد يقابلهم في حياته".

أما أمينة خليل فتتحدث عن تجربتها في الفيلم، وتوضح أن دورها كان صعبًا جدًا لأنه يتضمن عددا كبيرا من مشاهد الأكشن بتفاصيل مختلفة.

كذلك يتحدث المنتج أحمد فهمي، عن الصعوبات الإنتاجية التي واجهت الفيلم، ويقول إن: "صعوبة الفيلم كانت في مواقع التصوير.. اللوكيشن الواحد كنا نقوم بالتصوير فيه 4 أيام فقط، ثم بعد ذلك نبحث عن لوكيشن آخر، ويمكن من أكتر الأفلام اللي فيها تنوع في مواقع التصوير".

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم شماريخ عن "رءوف" الابن غير الشرعي الذي يطمح في اعتراف والده تاجر المخدرات (سليم أهل) به، فيعمل معه ويساعده في تجارة المخدرات، ويكلف بمهمة اغتيال بعض الأشخاص، وعندما يأمره والده بالتخلص من (أمينة)- ابنة أحد أعدائه السابقين، يجد نفسه في موقف صعب، وغير قادر على استكمال مهمته.

منى الشاذلي معكم منى الشاذلي آسر ياسين شماريخ فيلم شماريخ

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