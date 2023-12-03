الأربعاء.. منى الشاذلي تحتفي بالتاريخ العمراني للقاهرة على ON

يحل الدكتور نزار الصياد أستاذ العمارة والتخطيط وتاريخ العمران المتميز في جامعة كاليفورنيا بيركلي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الأربعاء المقبل من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "ON".

خلال اللقاء يتحدث الصياد عن كتابه "القاهرة المؤرخة" الذي يرصد تاريخ القاهرة وشارك في إصداره 21 مؤرخًا مصريًا من أجيال مختلفة، حيث يكشف خلال اللقاء كيف جاءت فكرة الكتاب من خلال كتاب صدر في يناير الماضي، واستمر العمل على الكتاب 3 سنوات حتى خرج إلى النور.

يتحدث صاحب كتاب "القاهرة مؤرخة" عن العاصمة المصرية ويوضح أن تاريخها يحمل في طياته تاريخ عدة قاهرات وليس قاهرة واحدة لكل منها ملامحها ورؤيتها وعلاماتها وسماتها ولهذا كان من المهم أن يظهر هذا التباين في كتاب يحمل هذا المعنى بأساليب مبتكرة.