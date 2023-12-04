"القسام" تعلن استهداف 5 دبابات للاحتلال و5 ناقلات جند بمحور شرق غزة بقذائف الياسين 105

أعلنت كتائب القسام عن قضائها على عدد من جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي من مسافة صفر في منطقة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

فيما أكدت استهداف 5 دبابات للاحتلال و5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105.

تل أبيب وأسدود وغلاف غزة

وفي وقت سابق، أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات في محاور عدة، وأنها وجّهت ضربات صاروخية لمناطق إسرائيلية بينها تل أبيب وأسدود وغلاف غزة.

وأفادت كتائب القسام، صباح أمس الأحد، باستهداف عناصرها 5 آليات إسرائيلية شرق دير البلح بعبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين 105"، مؤكدة تدمير 3 آليات بشكل كامل.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، إنها قصفت تجمعًا لجنود الاحتلال شرق خان يونس بقذائف الهاون.

وأشارت، عبر قناتها الرسمية بتطبيق "تليجرام"، إلى قصف تجمع لجنود الاحتلال شرق دير البلح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.