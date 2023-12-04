وكيل "تعليم الوادى الجديد" يكرم بعض الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة فى اللياقة البدنية 

كرم المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، مجموعة من الطلاب الفائزين بمسابقة اللياقة البدنية التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بحضور مدير إدارة الأمن بالمديرية، برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ بتشجيع المتميزين والفائقين بشتى المجالات.

وحرص وكيل التعليم على تكريم مشرف ومسئول الفريق للجهد المبذول والمتميز وظهور الفريق بالمظهر اللائق والمشرف.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة على دعمه الكامل والمتواصل جميع الأنشطة الطلابية المختلفة التى من شأنها صقل وتنمية مهارات الطلاب، مقدما خالص التهنئة لجميع المكرمين وأسرهم، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وكيل التعليم يهنئ الطلاب المكفوفين لتأهلهم لتصفيات الجمهورية



بعث المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، خالص التهنئة لطلاب المحافظة بفصل النور للمكفوفين بإدارة الداخلة التعليمية للتأهل لتصفيات الجمهورية بمسابقة الإذاعة المدرسية للعام الدراسى 2023/ 2024م لمرحلة التربية الخاصة التى جرى تنفيذها بالتعاون مع توجيه عام الصحافة المدرسية.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة دعمه الكامل للفريق، متمنيا لهم التوفيق والسداد بتصفيات الجو والتمثيل المشرف للمحافظة.

وصرح المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، بتنظيم قوافل لاكتشاف الطلاب الموهوبين بمدارس المحافظة.

يجرى تنفيذ قافلة تضم نخبة من إدارة الموهوبين والتعلم الذكى ومسئولى الموهوبين لمدرسة بشاير الخير شمال مدينة الخارجة.

وجرى تنفيذ لقاءات موسعة وورش عمل فنية للطلاب فى الرسم والعديد من المهارات الفنية لإكسابهم المهارات وصقل مواهبهم من خلال المتخصصين، وكذا اكتشاف الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم الإبداعية، وتشجيعهم من خلال مجموعة من الجوائز العينية.