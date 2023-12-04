الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

نصائح تساعدك فى حماية بشرتك من الحبوب والبهتان

البشرة
البشرة

لا تعلم الكثير من الفتيات كيفية التخلص من مشكلات البشرة التي تواجها باستمرار سواء وجود بقع داكنة فى بعض المناطق او ظهور حبوب فى مناطق اخري، هذا الأمر يتسبب فى تعرض بشرتك لمشكلات عديدة احترسي.

حماية البشرة من الحبوب والبهتان

فكما جاء فى موقع "health"، فهناك مجموعة من النصائح التي يجب اتابعها باستمرار من أجل الحماية من مشكلات البشرة المستمرة التى تواجه الفتيات والتي تأتي على رأسها عدم النوم بالميك اب فبعض الفتيات تقوم بالنوم بالميك اب وهو ما يتسبب في تعرض بشرتهم للكثير من المشكلات والتى تأتي على رأسها تكون الدهون فى مناطق معينة فى البشرة وبالتالى ظهور الحبوب العنيدة التي يصعب التخلص منها.

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أسباب ظهور الحبوب فى البشرة

وكما وجاء فى الموقع، فأن هناك بعض الأمور التي تتسب فى ظهور الحبوب فى البشرة ومنها استخدام منتجات الميك اب الموجودة فى المحلات للتجربة، وذلك لأن كثير من الفتيات تقوم باستخدامها وهو ما يزيد من فرص تعرض البشرة لمزيد من المشكلات لذا يجب عدم القيام بهذا الأمر.

استخدام الماسكات وتناول الماء لحماية البشرة من المشكلات

كما يجب على كل فتاة القيام بعمل الماسكات اللازمة للبشرة، وذلك من أجل التخلص من شحوب البشرة والتأكد من إزالة كافة الترسبات الموجودة فى البشرة والتي تتسبب في ظهور مشكلات عديدة، كما يجب الحرص على تناول كمية كبيرة من المياه لان الماء يساعد على منع البشرة من الجفاف وبالتالى عدم التعرض للعديد من المشكلات الخاصة بالبشرة.

كما يجب الحرص على تناول طبق من السلطة يوميا لانه يساعد على امداد الجسم بالفيتامينات والمعادن اللازمة والتي تساعد على منح البشرة النضارة والحيوية بشكل كبير.

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