الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رشا إسحق: المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تسهم في تعزيز الديمقراطية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شاركت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في  الندوة التثقيفية التي نظمتها  الكنيسة الانجيلية بسوهاج وذلك برعاية القس الدكتور أندريه ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، تحت عنوان « انزل شارك».

ضمان للتداول السلمي للسلطة

وتهدف حملة «انزل شارك» التي نظمتها الكنيسة الانجيلية بسوهاج بدحث المواطنيين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تُعقد داخل مصر لمدة ثلاثة أيـام وهما «10 -11- 12» ديسمبر، وذلك لاعتبار التصويت واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن، وضمان للتداول السلمي للسلطة.

أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن

وقالت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية يعد  أحد أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن وذلك لتأثيرها في صنع حاضر ومستقبل الدولة الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة المجتمع المصري بكافة طوائفه في  صنع القرار.

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وأكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها ان  المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تسهم في تعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان وذلك من خلال أعظم الحقوق الدستورية للمواطن.

وحضر الندوة التثقفية عدد من ممثلي الاحزاب السياسية، ومن بينهما حزب مستقبل وطن، حزب الشعب الجمهوري،حزب حماة الوطن، وحملة المرشح عبد الفتاح السيسي، وممثلي أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومشيخة الأزهر الشريف وذلك بحضور  ممثلي وزاره الأوقاف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ  بالمحافظة سوهاج وجمع كبير من أهالي الكنيسة.

وأجريت العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024 خارج مصر لمدة ثلاثة أيام بداية من السبت وحتى الأحد الماضيين فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، وعملت اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عدد من القواعد لتصويت المصريين بالخارج منها أحقية كل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية.

أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ بمجلس الشيوخ الكنيسة الانجيلية بسوهاج بسوهاج رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الانتخابات الرئاسية

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