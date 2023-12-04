اشتية: نؤكد أن هذا هو الوقت للتضامن الحقيقى والفعلى مع الشعب الفلسطينى

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إننا طلبنا من المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، أول أمس، الإسراع في إجراءات التحقيق، وقال له الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن: "إن تأخير العدالة يعتبر تغييبًا وتقويضًا لها، وإن عدم معاقبة إسرائيل على جرائمها في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر، وإنها تتصرف كدولة فوق القانون منذ 75 عامًا، ونحن لم نخترع محكمة الجنايات الدولية، وعندما قمنا بالانضمام لها عوقبنا على ذلك، لأن هناك من يريد احتكار دور الضحية ولا يريد للعالم أن ينتبه لآلامنا".

التقدير والشكر لكل الدول والشعوب والمؤسسات

وأضاف اشتية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "إننا تحدثنا مع المدعي العام بأن فلسطين امتحان للقانون الدولي ومصداقية المحكمة، فإما أن تفشل في الامتحان أو أن تثبت للعالم أنها ليست أداة بيد أحد، وأنها ليست مسيسة وننتظر لنرى".

وتابع: نعرب عن التقدير والشكر لكل الدول والشعوب والمؤسسات والهيئات التي أحيت اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وخرجت بمظاهرات حاشدة في عواصم العالم، وبهذه المناسبة أكدنا ونؤكد أن هذا هو الوقت للتضامن الحقيقي والفعلي مع الشعب الفلسطيني من خلال الضغط لوقف العدوان وحماية أهلنا في الضفة وغزة والقدس.