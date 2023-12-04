"القاهرة الإخبارية": اشتباكات بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية شرق قطاع غزة

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية من جنوب رفح، إن هناك اشتباكات بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية شرق قطاع غزة.

تقدم للآليات العسكرية الإسرائيلية في دير البلح

وأضافت عوكل، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن هناك تقدمًا للآليات العسكرية الإسرائيلية في دير البلح بقطاع غزة، منوهة بأن الاحتلال ارتكب مجازر في خان يونس بغزة.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية من جنوب رفح إلى أن هناك قصفًا إسرائيليًا يستهدف مناطق جباليا والشجاعية والتفاح بغزة.