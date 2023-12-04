الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية شرق قطاع غزة

اشتباكات
اشتباكات

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية من جنوب رفح، إن هناك اشتباكات بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية شرق قطاع غزة.

تقدم للآليات العسكرية الإسرائيلية في دير البلح

وأضافت عوكل، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن هناك تقدمًا للآليات العسكرية الإسرائيلية في دير البلح بقطاع غزة، منوهة بأن الاحتلال ارتكب مجازر في خان يونس بغزة.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية من جنوب رفح إلى أن هناك قصفًا إسرائيليًا يستهدف مناطق جباليا والشجاعية والتفاح بغزة.

 

غزة قطاع غزة شرق قطاع غزة اشتباكات بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية اشتباكات الاحتلال الفصائل الفلسطينية

مواد متعلقة

أعضاء لجان قراءة النصوص المسرحية: لسنا جهات وصاية.. وهدفنا اختيار أعمال متميزة

فتح: سلوك إسرائيل أثبت فشله أمام صمود الشعب الفلسطينى

محمد الباز: المجتمع الدولى يتعامل بنفاق سياسى ودبلوماسى شديد مع القضية الفلسطينية

محمد الباز: الرفض الأمريكى لتهجير الفلسطينيين هو نوع من التحايل على الأمر

محمد الباز: الحديث عن التهجير متجدد ويتجدد.. وإسرائيل تنتظر اللحظة المناسبة (فيديو)

محمد الباز: كل القوى الدولية تتفق تمامًا مع مصر فى موقفها الرافض للتهجير

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى مجددًا فى غلاف غزة

البحوث والدراسات العربية: حرب أكتوبر كانت حِراكًا فى حالة الجمود بالصراع العربى الإسرائيلى

الأكثر قراءة

مفاجآت مرعبة.. ماذا وجدت إسرائيل داخل شبكة أنفاق حماس فى غزة؟

"عالمنا ليس فيه مكان للضعفاء".. القوات المسلحة تعلن الهدف من تطوير أسلحتها للعالم

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين عمر يوم في بورصة الدواجن لجميع الشركات

استبعاد شخص من جنوب السودان خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة