الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حكاية وطن.. مشروع تنمية 4 ملايين فدان على رأس المشروعات القومية الزراعية

الدلتا الجديدة
الدلتا الجديدة

يستهدف مشروع تنمية ٤ ملايين فدان  بناء مجتمع متكامل داخل الأراضي الجديدة مما يزيد من المساحة العمرانية بنسبة ٥% بحلول عام ٢٠٣٠ بالإضافة إلى أثره على دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل.

مشروع الـ١،٥ مليون فدان

بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والمتعلقة بتنمية ١،٥ مليون فدان وتضم منطقة المغرة بالصحراء الغربية بمساحة ١٧٠ ألف فدان وقرية الأمل بالاسماعيلية بمساحة ٣٠٥ آلاف فدان وجنوب شرق المنخفض بمساحة ٥٠ ألف فدان وغرب المنيا بمساحة ٢٠ ألف فدان وامتداد جنوب شرق المنخفض بمساحة ٥٠ ألف فدان وشرق سيوة بمساحة ٣٠ ألف فدان وغرب المنيا بمساحة المالية ٦٢٩ ألف فدان، والفرافرة القديمة بمساحة ١٠٠ ألف فدان والفرافرة الجديدة بمساحة ١٠٠ ألف فدان،، والمساعدة بمساحة ٤١٥ ألف فدان، وامتداد الداخلة بمساحة ٥٠ ألف فدان، وغرب كوم امبو بمساحة ٢٥ ألف فدان، وتوشكي بمساحة ١٤٢ ألف فدان.

يتضمن المشروع أيضا تنمية زراعية وصناعية متكاملة كمصانع للتعبئة والتغليف والتبريد وإنتاج الزيوت ومعالجة النباتات الطبية والعطرية كذلك مشروع لتنمية الثروة الحيوانية.

مشروع الدلتا الجديدة

مشروع الدلتا الجديدة على امتداد طريق المحور روض الفرج الضبعة الجديد ويشمل المشروع مستقبل مصر وجنوب محور الضبعة ويبلغ مساحته ٢،٢ مليون فدان، ويتميز موقعة الاستراتيجي بالقرب من المواني والمهارات، ومنها مواني الإسكندرية والسنة ودمياط فضلا عن مطار غرب القاهرة وبرج العرب.

يرتبط المشروع بالطرق الرئيسية وشبكة  عمران قائمة وجديدة منها مدينة السادات والسادس من أكتوبر وسفنكس والسادس من أكتوبر،  ويعزز المشروع الاستراتيجية الدولية في مجال إنشاء مجتمعات زراعية جديدة وتنظيمات ادارية جديدة كذلك تعزيز أنشطة متعلقة بالزراعة مثل الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي، حيث يتم الإنتاج للسوق المحلي والتصدير للخارج.

حكاية وطن مشروع تنمية الامم المتحدة ملايين فدان على رأس المشروعات القومية

مواد متعلقة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. اجتماع ثلاثي لقطاع المنسوجات.. وتعاون سعودي جديد للترويج للعمالة المصرية

"وقوف الطلاب دقيقة حداد على أرواح الشهداء" الأبرز.. التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم

النواب في أسبوع.. تأييد للرئيس السيسي ورفض تهجير الفلسطينيين وإقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

"يكذب كما يتنفس".. وقائع تكشف انحياز الإعلام الغربى لإسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى خمسة آلاف عام! (5)

550 فعالية كبرى بالقاهرة والمحافظات.. "الثقافة" تُعلن أجندة احتفالاتها باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

الأكثر قراءة

مفاجآت مرعبة.. ماذا وجدت إسرائيل داخل شبكة أنفاق حماس فى غزة؟

وزير الداخلية يصدر قرارًا برد الجنسية لـ12 شخصًا

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

حكاية وطن.. إنتاج 80.25 مليار متر مكعب من مياه محطات المعالجة لمواجهة التحديات المائية المتزايدة

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والساسو اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة