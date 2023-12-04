حكاية وطن.. مشروع تنمية 4 ملايين فدان على رأس المشروعات القومية الزراعية

يستهدف مشروع تنمية ٤ ملايين فدان بناء مجتمع متكامل داخل الأراضي الجديدة مما يزيد من المساحة العمرانية بنسبة ٥% بحلول عام ٢٠٣٠ بالإضافة إلى أثره على دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل.

مشروع الـ١،٥ مليون فدان

بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والمتعلقة بتنمية ١،٥ مليون فدان وتضم منطقة المغرة بالصحراء الغربية بمساحة ١٧٠ ألف فدان وقرية الأمل بالاسماعيلية بمساحة ٣٠٥ آلاف فدان وجنوب شرق المنخفض بمساحة ٥٠ ألف فدان وغرب المنيا بمساحة ٢٠ ألف فدان وامتداد جنوب شرق المنخفض بمساحة ٥٠ ألف فدان وشرق سيوة بمساحة ٣٠ ألف فدان وغرب المنيا بمساحة المالية ٦٢٩ ألف فدان، والفرافرة القديمة بمساحة ١٠٠ ألف فدان والفرافرة الجديدة بمساحة ١٠٠ ألف فدان،، والمساعدة بمساحة ٤١٥ ألف فدان، وامتداد الداخلة بمساحة ٥٠ ألف فدان، وغرب كوم امبو بمساحة ٢٥ ألف فدان، وتوشكي بمساحة ١٤٢ ألف فدان.

يتضمن المشروع أيضا تنمية زراعية وصناعية متكاملة كمصانع للتعبئة والتغليف والتبريد وإنتاج الزيوت ومعالجة النباتات الطبية والعطرية كذلك مشروع لتنمية الثروة الحيوانية.

مشروع الدلتا الجديدة

مشروع الدلتا الجديدة على امتداد طريق المحور روض الفرج الضبعة الجديد ويشمل المشروع مستقبل مصر وجنوب محور الضبعة ويبلغ مساحته ٢،٢ مليون فدان، ويتميز موقعة الاستراتيجي بالقرب من المواني والمهارات، ومنها مواني الإسكندرية والسنة ودمياط فضلا عن مطار غرب القاهرة وبرج العرب.

يرتبط المشروع بالطرق الرئيسية وشبكة عمران قائمة وجديدة منها مدينة السادات والسادس من أكتوبر وسفنكس والسادس من أكتوبر، ويعزز المشروع الاستراتيجية الدولية في مجال إنشاء مجتمعات زراعية جديدة وتنظيمات ادارية جديدة كذلك تعزيز أنشطة متعلقة بالزراعة مثل الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي، حيث يتم الإنتاج للسوق المحلي والتصدير للخارج.