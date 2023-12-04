الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بحضور بشرى وعزة لبيب.. أكاديمية الفنون تُنظم "الإبداع في مواجهة العنف"

بشري
بشري

ينظم نشاط لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومى للمرأة، ضمن فعاليات 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة مؤتمر اليوم الواحد "الإبداع في مواجهة العنف..المرأة والفنون".

ويأت هذا المؤتمر برعاية الدكتورة رانيا يحيي عميد معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون والمقرر انعقاده غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا في قاعة ثروت عكاشة بمعهد النقد الفنى بأكاديمية الفنون  بحضور باقة من نجوم الفن والإعلام وأبرزهم الفنانة الفنانة بشري ضيفة شرف المؤتمر والفنانة  عزة لبيب والإعلامية هبة حمزة والإعلامية شاهيناز جاويش والإعلامية كريمة عوض والحقوقية والناشطه النسوية أميرة بهى الدين والفنانة التشكيلية ماجدة سعد الدين والإعلامية هالة أبوعلم والدكتورة صفية القباني.

آخر أعمال بشرى 

يذكر أن النجمة بشرى، أحيت مؤخرا، حفل ختام مهرجان البحرين السينمائي في دورته الثالثة، بمشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام وحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وشاركت بشري مؤخرًا، في بطولة فيلم "اولاد حريم كريم" وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية بجانب مشاركتها في إنتاجه أيضا.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وطرحت “بشرى” منذ فترة اغنية "سلام عليكم" علي طريقة الديو مع المطرب الاوزباكستاني Azzamchik وتخطت الاغنية  حاجز ال60 مليون مشاهدة علي موقع "تيك توك" بعد طرحها بساعات وهو الرقم الذي يعد قياسيا.

والأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبري الذي حرص على تقديم الأغنية بوجهة نظر جديدة. 

بشرى النجمة بشرى مؤتمر لمناهضة العنف ضد المرأة المجلس القومي للمرأة الإبداع في مواجهة العنف

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