افتتاح معرض :محاكاة حرب أكتوبر وتطور السلاح عبر العصور" بإدارة الصف التعليمية

افتتح ياسر سيف النصر عكاشة، مدير عام إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة معرض محاكاة عن حرب أكتوبر المجيدة وتطور السلاح عبر العصور، وذلك بمدرسة عرب العيايدة للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة الصف التعليمية بجنوب محافظة الجيزة، وذلك بحضور قيادات من وزارة التربية والتعليم، وبإشراف أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.



وبدأ المعرض بكورال طلاب وطالبات مدرسة عرب العيايدة للتعليم الأساسي، ثم مجموعة من الفعاليات نفذها الطلاب، تبعه تفقد قيادات الإدارة والوزارة لمعرض محاكاة حرب أكتوبر المجيدة وتطور السلاح عبر العصور، والذي نفذته نهى عرفة المعلمة بالمدرسة بالتعاون مع أسرة التربية الاجتماعية بقيادة محمود هاشم، مدير عام الخدمات التربوية بالإدارة، موجه أول التربية الاجتماعية.

دقيقة حداد على أرواح شهداء حرب أكتوبر

وقام ياسر عكاشة، مدير عام الإدارة والوفد المرافق له، بمطالبة الجميع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حرب أكتوبر المجيدة، ثم قام بشرح ما حدث في حرب أكتوبر المجيدة للطلاب والطالبات بالمدرسة، ليعلموا مدى الإنجاز العظيم والبطولات التي حققها رجال القوات المسلحة البواسل والنصر العظيم على الكيان الصهيوني الذي سطره التاريخ بحروف من نور، ليفخر الطلاب بجيشهم العظيم.

وحضر الحفل مجموعة من قيادات وزارة التربية والتعليم وهم الدكتور السيد حسني، الدكتور أحمد رمضان، ممثلين عن الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي ومدراء عام الإدارة العامة للمتابعة والتقويم بوزارة التربية والتعليم، ياسر عكاشة مدير عام الإدارة، الدكتور محمد كامل وكيل الإدارة، محمود هاشم، مدير الخدمات التربوية والانشطة الاجتماعية، محمد كمال مدير عام المتابعة، خالد حسين مدير التعليم الابتدائي، محمد سيد مدير الأمن، محمد ضيف مسئولي التعليم الفني الصناعي، نادر حواس مسؤول منظومة التعليم الجديد، محمد عبدالرازق كشك موجه التربية الاجتماعية، شاهيناز سالم، موجه التربية الاجتماعية، هلال إبراهيم سلامة، مدير مدرسة عرب العيايدة.

معرض محاكاة حرب أكتوبر بادرة الصف التعليمية

معرض محاكاة حرب أكتوبر بادرة الصف التعليمية

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