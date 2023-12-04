الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ثقافة الوادي الجديد تستقبل لقاءات الملتقى التاسع لمناهضة العنف ضد المرأة (صور)

ثقافة الوادي الجديد
ثقافة الوادي الجديد

شهد قصر ثقافة الخارجة بالوادي الجديد، لقاءً بعنوان "العنف ضد المرأة"، ضمن فعاليات الملتقى التاسع لمناهضة العنف الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في عدد من المحافظات لطرح استراتيجيات التصدي للعنف والقضاء عليه.

العنف ضد المرأة

استهلت مريم مرقس عضو المجلس القومي للمرأة، اللقاء بحديث عن مفهوم العنف، وأضراره على الصحة النفسية والجسدية، مشيرة إلى ضرورة زيادة الوعي حول مشكلة العنف ضد المرأة من خلال الحملات التوعوية والتثقيفية في المجتمع، للتعريف بأنواع العنف وأضراره وكيفية مواجهته لرعاية المرأة المعنفة.

من جهتها؛ ناقشت نادية عزمي مقرر المجلس القومي للمرأة، أنواع التلوث البيئي، وأثر ذلك على صحة المرأة، واحتمالية تعرضها للإصابة بأمراض نفسية كالقلق أو الاكتئاب.

تلى ذلك افتتاح معرض فني نتاج ورش المشغولات اليدوية وأعمال الديكوباچ، ضمن الأنشطة المنفذة بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د.دينا هويدي، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

ومن ناحية أخرى؛ قدمت فرقة القصر عرضا فنيا لفرقة الموسيقى العربية، تضمن باقة متنوعة من الأغاني الوطنية، أعقبه عرض للفرقة القومية للفنون الشعبية.

ورش فنية وأشغال يدوية

واستمرارا للأنشطة المقامة للأطفال بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، شهد قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورش فنية وأشغال يدوية، تلاها فقرة رسم على الوجه، إلى جانب عرض أفلام كرتونية وقراءة حرة بمكتبة الطفل، وعرض فني لفرقة الطفل للفنون الشعبية.

وفي بيت ثقافة الجديدة  أقيمت ورشة حكي بعنوان "التغذية السليمة للأطفال" وورش فنية ومسابقات ثقافية، وفقرات اكتشاف مواهب في كل من بيت ثقافة بولاق، صنعاء الراشدة وبيت ثقافة ناصر الثورة ومكتبة الطفل والشباب بتنيدة.

ثقافة الوادي الجديد
ثقافة الوادي الجديد
ثقافة الوادي الجديد
ثقافة الوادي الجديد
ثقافة الوادي الجديد
ثقافة الوادي الجديد

ثقافة الوادي الجديد
ثقافة الوادي الجديد
العنف ضد المرأة الملتقى التاسع لمناهضة العنف الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة استراتيجيات التصدي للعنف المجلس القومي للمرأة

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