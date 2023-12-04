الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

المتحدث باسم الجيش
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى

قال جيش الاحتلال  الإسرائيلي، صباح الإثنين، إنه "نفذ غارات ضد حوالي 200 هدف لـ حماس في غزة خلال الليل"، بينما تواصل قواته البرية عملياتها في القطاع.

وادعى جيش الاحتلال في بيان له، أن لواء النقب التابع له دمر "البنية التحتية لحماس داخل مدرسة في بيت حانون شمال غزة، والتي كان يستخدمها المقاومون لمهاجمة قواته".

كما ادعى أن قواته "عثرت داخل مجمع المدارس على مدخلين لنفق، أحدهما مفخخ، وأسلحة أخرى".

وأشار إلى أن قواته البرية وجهت غارات جوية خلال الليل، بما في ذلك "ضد سيارات تنقل صواريخ وقذائف هاون لحماس، وموقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، ومجموعة من نشطاء حماس ومستودع أسلحة قريب"، فيما نفذت البحرية غارات ليلية، استهدفت مواقع مراقبة تابعة لحماس وبنية تحتية أخرى على طول ساحل غزة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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يونيسيف: القصف الإسرائيلى على جنوب غزة أسوأ قصف فى الحرب

ارتفاع حصيلة ضحايا مجازر الاحتلال إلى أكثر من 15.5 ألف شهيد

ويكثف جيش الاحتلال منذ فجر الجمعة قصفه على القطاع المحاصر من الجانب الإسرائيلي بعد انهيار تمديد "الهدنة الإنسانية" التي استمرت سبعة أيام، بجهود مصرية قطرية أمريكية.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 15523 شهيدا و41316 مصابا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، 70% منهم أطفال ونساء.

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إنه خلال اليوم الـ58 للعدوان الإسرائيلي على القطاع، يركز الاحتلال عدوانه وقصفه لكل المناطق دون استثناء، ويدعي كذبا وجود مناطق آمنه ليتجه إليها المواطنون ثم يقصفهم بلا هوادة، إذ يريد الاحتلال إنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة إما بالقتل أو التهجير القسري تحت القصف.

وأضاف القدرة أن الاحتلال ما زال يوسع دائرة استهداف المدنيين بعد انتهاء الهدنة، ولم يترك شبرا في قطاع غزة بلا قصف، مشيرا إلى أن الاحتلال ارتكب مجازر مروعة وكبيرة خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، ولكن من تم انتشالهم ونقلهم إلى المتشفيات فقط 316 شهيدا و664 جريحا، وما زال العدد الأكبر من الضحايا تحت الانقاض.

جيش الاحتلال حماس غزة غارات 200 هدف

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