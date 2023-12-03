حركة حماس ترد على تهديدات الاحتلال باغتيال قادتها حول العالم

علقت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، على تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ الموساد عمليات اغتيال بحق قادة الحركة في عدد من الدول حول العالم.

وصرح طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم، أن حركة حماس تؤكد أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف قادة الحركة في الداخل وبعض الدول الشقيقة، تعكس المأزق السياسي والميداني الذي يعيشه العدو بفعل صمود الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة.

وأضاف النونو في بيان له حصلت "الدستور"، على نسخة منه، أن هذه التهديدات لا تخيف أحدا من قادة الحركة الذين امتزجت دماؤهم ودماء عوائلهم بدماء أبناء الشعب الفلسطيني الصابر المحتسب.

النونو: تهديدات الاحتلال انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة

وأكد النونو أن هذه التهديدات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة التي ذكرها قادة الاحتلال ومساسا مباشرا بأمنها ما يستدعي ملاحقة الاحتلال ومحاسبته على تطاوله وغروره.

وول ستريت جورنال: الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأمريكية، الجمعة الماضية، عن عمل جهاز المخابرات الإسرائيلية “الموساد” على مطاردة قادة حركة حماس في عدة دول وقتلهم بعد حرب غزة.

وأكد مسئولون إسرائيليون لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن هناك خططا لدى المخابرات الإسرائيلية "الموساد" لقتل العديد من قادة حماس حول العالم بمجرد انتهاء الصراع الحالي في غزة.



وقال مسئولون إسرائيليون للصحيفة إن وكالات التجسس بناءً على أوامر من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تضع خططًا للعثور على قادة حماس واغتيالهم في قطر وتركيا ولبنان، وأن الحملة القاتلة قد تستغرق سنوات.

وقال نتنياهو في خطاب وطني الشهر الماضي، في إشارة إلى جهاز المخابرات الخارجية في بلاده: “لقد أصدرت تعليماتي للموساد بالعمل ضد قادة حماس أينما كانوا”.

وأكد مسئولون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن إسرائيل تحاول بالفعل اعتقال أو قتل قادة حماس في غزة، حيث بدأت خططا لقتل قادة الحركة في الظهور بعد وقت قصير من عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي ضد إسرائيل.