شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة

استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، فجر اليوم الإثنين، خلال سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وجنوبًا، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، إضافة إلى وجود آخرين تحت الركام.

كما استُشهد 9 مواطنين وأصيب العشرات في غارة للطائرات الإسرائيلية على حي التنور شرق رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا وسط مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة 8 أشخاص آخرين على الأقل، إضافة إلى شهيدين وجرحى في غارة على بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة.

غارات عنيفة

وفي مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال ومدفعيته غارات عنيفة على حيي الشجاعية والتفاح شرق المدينة، واستُشهد 3 من طواقم الدفاع المدني، وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد طفل في غارة استهدفت منزلًا بمخيم النصيرات وسط القطاع، إضافة إلى قصف استهدف ميدان فلسطين، ومحيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في منطقة البركة في دير البلح وسط القطاع.

وشمال القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية عدة منازل مأهولة في مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، إضافة إلى قصف منازل في بيت لاهيا وبيت حانون.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت منتصف الليلة البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية، وأدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

قصف جنوب قطاع غزة

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، جيمس إلدر، إن "أسوأ قصف في الحرب يجري حاليًا في جنوب قطاع غزة، ونرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال".

وأضاف إلدر، في منشور مساء الأحد على حساب المنظمة عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقًا: أسوأ قصف في الحرب يجري حاليًا في جنوب قطاع غزة، ونرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال.

وكتب المسئول الأممي: لدينا إنذار أخير لإنقاذ أطفال غزة وضميرنا الجماعي.