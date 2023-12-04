عضو غرفة الحبوب: مصر من أكبر الدول المصدرة للفاصوليا.. وأسعارها مرتفعة هذا العام

قال محمود الوليلي، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إنه يتم حاليًا حصاد العروة الشتوية من محصول الفاصوليا، حيث إن مصر من بين الدول المشهورة بزراعة الفاصوليا، مشيرًا إلى أن الفاصوليا المصرية من أشهر الأنواع في العالم، وتتميز بجودتها ومذاقها الممتازين، وتلقى إقبالًا كبيرًا عليها. وأضاف الوليلي أن الدولة الوحيدة المنافسة للفاصوليا المصرية هي الأرجنتين، حيث إنها قريبة من نوعية الفاصوليا المصرية.

وأوضح الوليلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مصر من أكبر الدول المصدرة للفاصوليا، وتتم صادرات الفاصوليا المصرية إلى عدة دول حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا والمغرب وتونس وأوروبا وألمانيا، بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى.

وأشار إلى أن تُعتبر صادرات الفاصوليا مصدرًا مهمًا للعائدات الاقتصادية لمصر، كما أنها تسهم في تعزيز التجارة الخارجية للبلاد. يتم تنظيم صادرات الفاصوليا وفقًا للقوانين واللوائح المحلية والدولية المعمول بها في مجال التجارة الزراعية. يركز قطاع الفاصوليا في مصر على تحسين جودة المنتج وزيادة الإنتاجية وتطوير تقنيات زراعة مستدامة لضمان استمرارية صادرات الفاصوليا وتلبية احتياجات الأسواق العالمية.

وأضاف عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن حجم إنتاج مصر من الفاصوليا يصل إلى 100 ألف طن سنويًا، منها 10% تطرح في السوق المحلي، و90% يتم تصديرها، متوقعًا زيادة حجم إنتاج مصر من الفاصوليا في العام المقبل، حيث أن العروة الشتوية هذا العام تعرضت لتغيرات مناخية أثرت على حجم إنتاجها. حيث يتم زراعتها في فصل الصيف ويتم الحصاد في فصل الشتاء.

وكشف أن أسعار الفاصوليا مرتفعة هذا العام، حيث سجل سعر الطن ما بين 55 ألف إلى 60 ألف جنيه في الطن، وتصل إلى التجار بسعر ما بين 55 جنيها إلى 60 جنيها للكيلو، وتصل إلى المستهلك بسعر 70 جنيها في الطن، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة في الأسعار تشجع الفلاحين على زيادة المساحة الزراعية، لافتًا إلى أن الفدان يعطي ما بين طن إلى طن ونصف.

وأوضح عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن زراعة الفاصوليا تعد واحدة من الثقافات الزراعية الهامة في مصر، حيث يتم زراعة الفاصوليا في مختلف مناطق البلاد، بما في ذلك دلتا النيل والصعيد، وتحتاج الفاصوليا إلى تربة غنية بالمواد العضوية وتصريف جيد للماء.

وأضاف أن الفاصوليا تُعتبر من المحاصيل سهلة الزراعة وذات فترة نمو قصيرة، مشيرًا إلى أن زراعة الفاصوليا في مصر تسهم في توفير مصدر غذائي مهم من البروتينات والألياف، كما تسهم في تحسين التنوع الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.