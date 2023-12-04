دوري المحترفين| حرس الحدود يستضيف طنطا.. وديربي الصعيد بين أسوان وبترول أسيوط

يستضيف حرس الحدود فريق طنطا ويحل بترول أسيوط ضيفا على فريق أسوان في الثانية والنصف عصر اليوم في الأسبوع الحادي عشر لمسابقة دوري المحترفين.

مواجهة قوية بين حرس والحدود طنطا



يشهد ملعب حرس الحدود بالإسكندرية مواجهة قوية بين حرس الحدود بقيادة محمد مكي وطنطا بقيادة عمرو أنور.

حرس الحدود يحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة من أربعة انتصارات وستة تعادلات وسجل 17 هدفا ودخل مرماه تسعة أهداف وجمع خمس نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على المقاصة والتعادل مع لافيينا وراية ويسعى للفوز والوصول للنقطة 21.

في المقابل يحتل طنطا المركز الثامن برصيد 15 نقطة من أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 13 هدفا ودخل مرماه تسعة أهداف وجمع سبع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على النجوم والجمهورية شبين والتعادل مع دكرنس ويسعى للفوز للبقاء قريبا من فرق الصدارة.

عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد ربيع الشيخ ومصطفى الكومي وعلاء النجار وأحمد علي وموسى كونتايه وأسامة النجار وفارس طارق وشريف مجدي وأحمد حسني وحسون محمد وأحمد السيد وشهاب فتحي ومحمد حموشة وميدو جمال وكريم أسامة ومحمد رمضان ومحمد السيد وأحمد الشامي وأقطاي عبد الله وعبدالرحمن الدح ومحمد عاطف وشيكا.

يدير المباراة عمرو عابدين ويساعده أيمن دعبس ووليد عبد اللطيف ومعهم محمد الشرقوي حكما رابعا.

أسوان يستضيف بترول أسيوط

وفي أسوان ستكون مباراة ديربي الصعيد بين أسوان بقيادة هشام زكريا وبترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود.

فريق أسوان يتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وأربع هزائم وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه عشرة أهداف وجمع خمس نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على مكادي والتعادل مع أبوقير للأسمدة والقناة ويسعى للفوز للاحتفاط بحظوظه في المنافسة على التواجد ضمن الفرق العشرة الأولى.

في المقابل يحتل بترول أسيوط المركز السادس برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات وأربع هزائم وسجل12 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف وحقق الفوز في أخر ثلاث مباريات على غزل المحلة والاتصالات ومكادي.

يدير المباراة محمد عبد العليم ويساعده محمد مجدي السيد ومحمد صلاح مهران ومعهم أحمد عبد العال خلف حكما رابعا.