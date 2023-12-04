الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: أمريكا شريك أساسى لإسرائيل فى جريمتها على غزة

غزة
غزة

قال أحمد زكارنة، كاتب ومحلل سياسي، إن  أمريكا شريك لإسرائيل في هذه الجريمة بكل معنى الكلمة بالتكتيك والتغطية والدعم وكل ما يحدث هو توزيع أدوار، وهناك رأي عام غربي يرفض الحرب على غزة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مخططا بإقامة منطقة عازلة ومحو القضية الفلسطينية، وهناك هدف معلن وهو التهجير، مشيرًا إلى أن مركز أبحاث الأمن الإسرائيلي، نشر اليوم بيانًا جاء عنوانه: "إسرائيل ومصر في اليوم التالي للحرب كيف يمكن سد الفجوات؟"،والذي يستبق النتيجة على الأرض ويستند على التصريحات الإسرائيلية ويتحدث عن تصدير الأزمة لمصر.

تغير موقف العائلات الإسرائيلية

وأشار إلى أن في الداخل الإسرائيلي صدر مقال في غاية الأهمية موقع من عائلات الرهائن يطالبون فيه بوقف الحرب وقفًا شاملًا وكاملًا وتحرير جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل أبنائهم، وهذه مفارقة جديدة لحديثهم عن الأسرى الفلسطينيين قبل أبنائهم وهذا يدل أن الداخل الإسرائيلي بدأ يستفيق من الحملة الإعلانية التي قادها نتنياهو لتبرير حربه بغزة.

محلل سياسي أمريكا الجريمة شريك توزيع أدوار

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