محلل فلسطينى: أمريكا هى من تُدير الحرب فى غزة

كشف المستشار طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني، عن تطورات الأوضاع في غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، مؤكدًا أن أمريكا تدير المعارك والحرب في غزة.

وأضاف الخطيب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أن أمريكا لها قوات في محيط غزة وتتابع كل صغيرة وكبيرة، وهجّرت الناس من شمال غزة إلى الجنوب.

وأكد أن من يدير الحرب في قطاع غزة ضد الوطن الفلسطيني هي أمريكا، مشيرًا إلى أن أمريكا تصر على تهجير السكان إلى الجنوب بحجة حماية المدنيين، وأمس طلبوا من سكان الجنوب في المناطق كثيفة السكان خاصة شرق خان يونس مغادرة المنطقة والتوجه إلى أقصى الخط الجنوبي الغربي على شط البحر بعيدًا عن الحدود المصرية بـ25 مترًا.

وتابع: "إسرائيل تريد حشر مليون فلسطيني في هذه المنطقة التي تمثل حوالي 7 كيلو وعرض 200 متر" مشيرًا إلى أن ذلك يمثل خطورة كبيرة لأن المليون إنسان إما سيموتون في البحر أو تحملهم سفن أو يخترقون الحدود، مؤكدًا أن أي خلل في منطقة الحدود يؤثر على منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وتابع: "إسرائيل اليوم اعترفت بمقتل العقيد عساف حمامي قائد فرقة غزة العسكرية يوم 7 أكتوبر أي بعد 57 يومًا، فهي لا تريد الاعتراف بهذا الأمر".