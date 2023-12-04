الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عاجل.. محمود فوزى: الدولة تدعم القطاع الأهلى وتنسحب من بعض القطاعات الاقتصادية (فيديو)

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الأهلي والعمل التنموي والخيري، وتسعى لتفعيل دوره في المجتمع وتجاوز السلبيات التي نتجت عن توظيف بعض التيارات لهذا العمل سياسيا.

وأشاد فوزي، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، بالإنجازات التي حققها القطاع الأهلي في مصر، والتي أصبحت محل تقدير واحترام داخليًا وخارجيًا، موضحًا أن القطاع الأهلي يلعب دورًا إنسانيًا ومسؤولًا في إغاثة ومساعدة الشعب الفلسطيني والمناطق المنكوبة في العالم.

وأوضح فوزي أن الدولة تنفذ مشروعات تنموية ضخمة في مختلف المجالات، وتهدف إلى تحقيق العائد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وليس فقط الربح المادي، مشيرًا إلى أن الدولة تشجع القطاع الخاص على المشاركة في هذه المشروعات من خلال توفير بنية تشريعية وقانونية محفزة ومطمئنة.

وأضاف فوزي أن مصر تتمتع ببنية تحتية قوية تمكنها من تحمل النمو السكاني والتحديات الاقتصادية، وتسهل على البشر ممارسة حياتهم بكرامة ورفاهية، مؤكدًا أن الدولة تسعى للانسحاب من بعض القطاعات الاقتصادية التي لا تعد من اختصاصها، وتتركها للقطاع الخاص، مع الحفاظ على ملكيتها للقطاعات الاستراتيجية الحيوية.

المستشار محمود فوزي الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيسي القطاع الأهلي قصواء الخلالي في المساء مع قصواء مصر الشعب الفلسطيني القطاعات الاقتصادية

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