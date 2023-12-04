مواطن: نريد من الرئيس القادم توفير الأمان والاستقرار لمصر (فيديو)

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين رئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة، حيث رصد "الدستور" آراء المواطنين حول هذا الصدد في الشارع المصري ومعرفة ما يريده المواطنون من الرئيس الجديد.

وقال أحد المواطنين إنه يطلب من الرئيس القادم أن يوفر الأمن والأمان في ربوع مصر وتوفير الاستقرار، وأن يقضي على الجماعات المخربة التي تريد سقوط مصر.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع خلال السنوات الماضية توفير احتياجات الشعب بجانب تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الضخمة التي أزالت المتاعب عن كهل المواطنين.

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4 انتخابات الرئاسة لعام 2024