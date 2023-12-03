الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بالمزمار البلدي.. المصريون فى كينيا يدلون بأصواتهم لليوم الثالث

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

احتفل المصريون في كينيا، خلال الإدلاء بأصواتهم، رافعين أعلام مصر، خلال مشاركتهم اليوم الأحد، وهو اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024.

وغنى المصريون خلال التقاطهم صور تذكارية، على أنغام "المزمار البلدي"، أغنية ياحبيبتي يامصر، والتي ملأت شوارع كينيا على مدار الثلاث أيام الماضية.

وأكد الناخبون حرصهم على المشاركة في الانتخابات إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت دعائم النظام الديموقراطي، وأن هذا واجب وطني وقومي وضروري.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه "الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه "النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه "السلم". 

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