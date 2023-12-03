أيتن عامر تنعى أشرف عبد الغفور: "خبر صادم ربنا يرحمه"

أعربت الفنانة أيتن عامر عن صدمتها بخبر وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، وحرصت على نعيه وطالبت جمهورها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وتقديم العزاء لأسرته ومحبيه.

وشاركت “آيتن” صورة عبر انستجرام، وعلقت قائلة: “الأستاذ أشرف عبد الغفور فى ذمة الله ربنا يصبر أهله ومحبيه خبر صادم”.

وتوفى الفنان أشرف عبد الغفور والد النجمة ريهام عبد الغفور عن عمر 81 عاما، بعدما تعرض لحادث سير مروع بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وكانت زوجة أشرف عبد الغفور برفقة زوجها الراحل بالسيارة أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الإثنين إلى مستشفى زايد التخصصي، وبعد محاولات الإسعاف والطوارئ، حدثت وفاة أشرف عبد الغفور ووافته المنية بالمستشفى، أما زوجته في حالة صحية صعبة.