نقابة الممثلين تنعى الفنان أشرف عبدالغفور

نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى؛ الفنان أشرف عبدالغفور الذي وافته المنية منذ قليل إثر تعرضه لحادث سير، ولم تستقر أسرته على موعد ومكان العزاء والجنازة.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وكانت زوجة أشرف عبدالغفور برفقة زوجها الراحل بالسيارة أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى زايد التخصصي، وبعد محاولات الإسعاف والطوارئ، توفي أشرف عبدالغفور، أما زوجته في حالة صحية صعبة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية تلقت خلال الساعات القليلة الماضية بلاغًا يفيد بإصابة شخصين إثر تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبدالغفور وزوجته في حادث التصادم.