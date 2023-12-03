الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحثة: القضية الفلسطينية زادت من انتماء المصريين وزيادة مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المشهد الحالي بالانتخابات الرئاسية مختلف خاصة مع ظهور عنصر الشباب في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أعلى نسبة تصويت في الانتخابات الرئاسية كانت عام 2014، ووصلت إلى 318 ألف ناخب، لأنها كانت بعد حكم الإخوان وهذا يعكس أهمية وعي المواطن باستعادة الدولة المصرية.

وأكدت أنه خلال الفترة الماضية يوجد أكثر من أزمة خاصة القضية الفلسطينية التي زادت من انتماء المصريين خاصة بعد الحديث عن تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، مما زاد من نسب الزيادة بالانتخابات.

4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية الحالية

وأشارت إلى أن اليوم يوجد 4 مرشحين وكل مواطن من حقه اختيار المرشح الأنسب للمرحلة الحالية، ونرى أن حملة الرئيس السيسي الأكثر نشاطًا سواء من خلال إعلان بعض الجاليات الخارجية بتصويتها وهذا يعطي أن الشعب المصري يقف خلف قائده.

باحثة القضية الفلسطينية انتماء المصريين الانتخابات الرئاسية عنصر الشباب الرئيس السيسي خلف قائده الشعب المصري

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