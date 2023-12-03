الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان وحدة طب أسرة الغريب

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،يرافقه اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد التشطيبات النهائية بوحدة طب أسرة الغريب ووحدة التضامن الاجتماعى بقرية المطمر بمركز ساحل سليم ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك على هامش زيارته للمحافظة لتفقد لتفقد وافتتاح بعض المشروعات التنموية.


جاء ذلك بحضور المهندس مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ، والدكتور على مهران عضو مجلس الشيوخ والدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب والنائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم واللواء محمد البهنساوي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، لواء أزح حسام النمر رئيس الادارة المركزية لتخطيط المشروعات، ومازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، والدكتورة مروة كدوانى مقرر المجلس القومى للمرأة بأسيوط وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط، وعدد من المختصين والاستشاريين بالهيئة.


حيث تفقد المحافظ ورئيس هيئة تنمية الصعيد أعمال إنشاء وحدة طب الاسرة بالغريب وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى والتي سيتم تجهيزها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات لتستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل وتلبي احتياجات المواطنين ويجري انشائها بتكلفة 35 مليون جنيه وتتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ومن المقرر أن يحتوى الدور الأرضي على عيادة طب الاسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة إسعافات أولية ومتابعة حمل والدور الأول علوي على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل والدور الثاني العلوي من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والإدارة وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر.


كما تابع المحافظ ورئيس الهيئة استكمال التشطيبات النهائية بمبنى وحدة التضامن الاجتماعي بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم الذي يشرف على تنفيذه جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ضمن وحدات التضامن الاجتماعي التي يجري تنفيذها بقرى المحافظة بإجمالي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه ويأتي ذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.


القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة


وأكد محافظ أسيوط، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجًا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية مشيدًا بالجهد المبذول من كافة الجهات في تنفيذ مشروعات المبادرة والتي تعد شهادة ميلاد حقيقية للقرية المصرية مشيدًا بمشروعات مجمعات الخدمات الحكومية والتي سوف تنهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.


وأشار المحافظ الى جولاته الميدانية ولقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلًا للمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه وتتضمن المشروعات 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه وفى قطاع الصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه، فضلًا عن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية وتحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.


وأشاد رئيس هيئة تنمية الصعيد بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجرى تنفيذها بقرى محافظات الجمهورية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أهمية تلك المشروعات في تسهيل الخدمات على المواطنين وعلى السيدات بقرى ونجوع المحافظات والمساهمة فى ملف التمكين الاقتصادى للمرأة  ،كما أشاد بالانجازات التى تمت فى كافة القطاعات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتبنيه تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لقرى ومحافظات الجمهورية وإعادة بناء الانسان.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد وحدة طب أسرة الغريب وحدة التضامن الاجتماعى بقرية المطمر بمركز ساحل سليم المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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