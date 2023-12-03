ممثل الجالية المصرية بالكويت: إقبال كبير من كل الفئات للتصويت بالانتخابات الرئاسية

قالت الدكتور داليا البيلي، ممثل الجالية المصرية في الكويت، إننا لم نشعر بمرور الوقت وقرب انتهاء أيام التصويت بسبب الأجواء الاحتفالية للمصريين في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع عبر فضائية dmc، أن لديهم هدفين الأول أنهم يوجهون رسالة للعالم كله أنهم مع مصر ومع قياداتها لأمن وأمان واستقرار مصر، والهدف الثاني أن تكون الجالية المصرية بالكويت هي الأولى على مستوى الجاليات في الخارج في نسب التصويت لأنه سباق وعرس ديمقراطي.

عدد الجالية المصرية بالكويت

وأشارت إلى أن عدد الجالية المصرية بالكويت 600 ألف ولكن لديها حث وطني عالي ووعي سياسي قوي ودائمًا سباقين في الاستحقاقات الدستورية.

وكشفت أن كل الفئات شاركت في الانتخابات ومنهم مسنة حضرت للجنة الانتخاب وهي داخل سيارة الإسعاف.