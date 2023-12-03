بعد انتهاء الهدنة.. كيف عاد القصف الإسرائيلي أعنف على قطاع غزة؟

تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مرة أخرى، وبشكل أعنف من الفترة السابقة، بعد انتهاء مدة الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، مما أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء والجرحى، وواصلت قوات الاحتلال قصفها على مخيم خان يونس جنوب القطاع بشكل عنيف، حيث استشهد وأصيب عشرات الأشخاص جراء قصف طائرات الاحتلال في بلدة القرارة شمال شرق، ووسط المدينة.

وكانت قوات الاحتلال ارتكبت اليوم مجزرة في مخيم جباليا، حيث استشهد نحو 100 شخص جراء قصف صاروخي استهدف بناية سكنية تعود لعائلة آل عبيد على رؤوس ساكنيها في مخيم جباليا، وأصيب العشرات ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف شخص، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

أدان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، استئناف أعمال القصف العنيفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، والتي سقط على إثرها الآلاف من المصابين والشهداء، ودعا مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى حل سياسي مبني على أساس قابل للتطبيق على المدى الطويل والاحترام الكامل لحقوق الفلسطينيين.

وحذر المفوض من الانهيار الكامل للبنية التحتية في قطاع غزة، مما يؤدي إلى الانهيار الكامل للمياه والصرف الصحي، وخدمات الرعاية الصحية.

الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء

أكد الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، في بيان صادر عنه، أن قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب في تدمير 250 ألف وحدة سكنية من أصل 400 ألف وحدة بنسبة تجاوزت 50%، وأصيب ما يزيد على 37 ألف مواطن، وبلغت خسائر الاقتصاد خلال الشهر الأول للحرب.